2 часа: Радуцкий рассказал о жутких очередях с катафалков в крематорий

Чтобы похоронить родных, в частности, заказать спецмашину, которая перевозит покойников в Киевский крематорий, нужно ждать 2 часа. Об этом сообщает УНИАН, цитируя выступление руководителя парламентского Комитета по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаила Радуцкого во время пленарного заседания.

Михаил Радуцкий (фото из открытых источников)

Докладчик сказал, что в нашей стране сегодня регистрируется более 18 тысяч инфицированных на ковидную болезнь граждан. И обнародовал то, что украинское государство занимает 2 место в Европе через смертность граждан от коронавируса.

Также глава этого комитета подчеркнул, что руководители парламента должны позаботиться о соблюдении масочного режима в учреждении, так как 80 процентов парламентариев не осознают, что это — обязательное требование.

Выступающий сказал, что многие народные избранники, сотрудники Секретариата и другие его работники не имеют прививок, не имея для этого противопоказаний. Также он потребовал от председателя Верховной Рады позаботиться о вакцинации для всех желающих в парламентском помещении.

Еще парламентарий обратился к коллегам проголосовать за постановление, что будет определять определенные ограничения при эпидемии в парламентской деятельности. Также сообщил, что ВР безотлагательно рассмотрит закон об использовании в нашей стране новацийных препаратов, которые будут применяться для лечения коронавируса. Чтобы их можно было применять, необходимо упростить порядок их государственной регистрации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в СНБО рассказали, когда ожидать пик заболеваемости на коронавирус . COVID-19 в Украине набирает обороты. Так, пик заболеваемости коронавирус в стране можно ожидать уже в конце октября.

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