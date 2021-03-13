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Главная Новости Общество происшествия Курорт "Буковель" закрыли на карантин, полиция устанавливает блокпосты
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Курорт "Буковель" закрыли на карантин, полиция устанавливает блокпосты

Курорт "Буковель" закрывают с 13 марта

сегодня, 01:20
Автор:

Ольга Чародий

На Прикарпатье с 24 часов закрывают работу ТК "Буковель", такое решение вечером приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС на своем внеочередном заседании. Об этом сообщает  "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.

Курорт "Буковель" закрыли на карантин, полиция устанавливает блокпосты

Прикарпатье (фото из открытых источников)

"По решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, которое она приняла вечером на внеочередном заседании, с 24 часов ТК "Буковель" закрывают", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина закрытия работы "Буковеля" — карантинные ограничения, ввели из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Сейчас в Поляницкой общине, на территории которого действует "Буковель", работает полиция. В Ивано-Франковской ОГА добавили, что завтра в Поляницкой общине правоохранители развернут карантинные блокпосты.  Сейчас в области действуют таких 14 постов.

 Напомним, в Тернополе прибегнут к непривычному радикальному способу борьбы с нарушителями карантинных требований. По сообщению городского головы Сергея Надала, предпринимателей, которые не соблюдают эпидограничений, установленных в регионе, будут отключать от потребления воды, тепла и тому подобное.Чиновник утверждает, что в последнее время правоохранители все чаще регистрируют случаи нарушений карантина в городе. На фоне значительного роста количества заболевших коронавирусом подобные действия нельзя оставить без внимания. Именно поэтому Надал утверждает, что субъекты хозяйственной деятельности, которые продолжат не соблюдать общепринятые правила, получат своеобразное "наказание".

Речь идет о возможном отключении тепла, водоснабжения, канализации и других коммунальных "благ" в соответствующих учреждениях-нарушителях. При этом мэр Тернополя утверждает, что такие меры вынуждены и ему очень не хотелось принимать подобных решений.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3207349-na-prikarpatti-zakrivaut-bukovel.html
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