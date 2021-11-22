Купила водительское удостоверение в Instagram: в Ивано-Франковской области поймали женщину с поддельным документом

Калушское горрайонное судебное учреждение в Ивано-Франковской области наложило штраф на местную жительницу, которая в социальных сетях приобрела водительское удостоверение и сделала попытку зарегистрировать его в портале "Дия". Об этом сообщается в приговоре судебного учреждения.

Женщина купила права в соцсети (фото из открытых источников)

По словам виновницы, она нашла в сетях информацию о том, что предоставляются услуги по изготовлению поддельного водительского удостоверения. Чтобы его получить, она передала данные паспорта и фотографию. За его изготовление горожанка заплатила 5 тысяч гривен. При этом она попыталась проверить, зарегистрирован ли документ в портале "Дия". Но после этой попытки ее разыскали полицейские.

Обвиняемая признала свою вину и просила ее строго не приказывать. По приговору судебного учреждения виновница должна оплатить 5100 грн, а также полную стоимость проведения экспертиз в сумме почти 2060 грн.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ивано-Франковской области 17-летний мотоциклист насмерть сбил 6-летнюю девочку и скрылся. Как установили полицейские, это произошло вечером 14 октября. Жители города проинформировали дежурных, что в городе на одной из центральных улиц водитель мотоцикла сбил своим агрегатом маленькую жительницу города, которая шла с матерью нерегулируемой пешеходной зеброй. Горе-водитель скрылся с места беды. 6-летняя малышка скончалась от удержанных повреждений в скорой. Мотоциклиста-убийцу через несколько часов разыскали и задержали. Он житель одного из населенных пунктов Ивано-Франковской области. Теперь полицейские выясняют, не был ли он в состоянии алкогольного опьянения и почему скрылся с места аварии, не оказав помощь пострадавшим пешеходам.

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