Купил букет и сделал предложение: новые подробности трагической гибели пары влюбленных во Львове

Жуткая трагедия во Львове всколыхнула всю Украину. Там, во время грозы и сильного ветра в Стрыйском парке погибли двое молодых людей. Парень с девушкой погибли, когда на них упало дерево в парке после удара молнии. По информации УНИАН, это было свидание, на которое юноша пришел с розами и предложил девушке встречаться. Остатки букета до сих пор разбросаны на месте несчастного случая.

Во Львове трагически погибла пара влюбленных, скриншот из видео

Сильный ветер сломал дерево и фонарь. Они упали на парня и девушку, которые сидели на скамейке рядом. Молодые люди погибли на месте. Известно, что парню было 20 лет, а девушке — 18 лет. На момент падения дерева у молодых людей было свидание.

"Они переписывались в Интернете всего две недели, и тогда он пошел с ней гулять. Я узнал, что он предложил ей встречаться, купил ей букет", — рассказал друг погибшего Валерий Колесник.

По словам пресс-секретаря Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Антона Мироновича, погибший 20-летний курсант родом из Винницкой области был будущим артиллеристом. Парень был студентом Львовской военной академии, в этом году он должен был учиться на 2 курсе.

"Парень имел хорошую репутацию, неплохо учился, был ответственен. Фактически каникулярный отпуск у него должен был начаться через неделю, несколько дней он должен был быть в отпуске", — отметили в учебном заведении парня.

О погибшей 18-летней девушке известно немного, она училась и не работала.



Шанса выжить после падения дерева и фонаря у влюбленных, к сожалению, не было. Помощи уже оказывать некому было.



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