Кто стоит за волной псевдоминирований по всей Украине: в СБУ сделали заявление

В Службе безопасности Украины заявили, что за волной ложных минирований по всей территории Украины стоит Российская Федерация, целью которой является расшатывание ситуации внутри нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

СБУ - фото из открытых источников

В СБУ отметили, что российские спецслужбы используют "минирования" объектов инфраструктуры в Украине в качестве элемента гибридной войны, которую страна-агрессор ведет в отношении нашего государства.

Только с начала 2022 года в Службу безопасности поступило более трех сотен сообщений якобы о минировании зданий. На сегодня не подтверждено ни одно из них. Впрочем, в прошлом году количество псевдоминирований составило свыше 1100.

В СБУ обращают внимание, что главная цель спецслужб России — очевидна. Им необходимо сеять тревогу и панику в украинском обществе и создавать условия дополнительного давление на наше государство. К сожалению, подчеркивают правоохранители, подобные операции являются реалиями гибридных войн современности.

По информации Службы безопасности, к распространению волны ложных минирований привлечены граждане Украины, которыми руководят хулиганские мотивы или желание развлечься. Украинцы до конца не осознают возможные последствия.

Отмечается, что правонарушители сообщают о "минированиях" с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, гарантирует им анонимность. В свою очередь СБУ удалось установить, что большинство таких сообщений отправляют интернет-пользователи, которые находятся на территориях ОРДЛО или в странах постсоветского пространства.

В Службе безопасности отметили, что "анонимные террористы" будут установлены и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим украинским законодательством.

Ранее "Комментарии" писали, что СБУ заблокировала канал ввоза и сбыта в Украине поддельных лекарств.

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