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Бизнес на онкобольных: СБУ заблокировала канал ввоза и сбыта в Украине поддельных лекарств

Организаторами бизнеса стали выходцы из Луганска

23 декабря 2021, 17:59
Автор:

Людмила Слободенюк
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили незаконный бизнес по распространению поддельных лекарств для онкопациентов. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Бизнес на онкобольных: СБУ заблокировала канал ввоза и сбыта в Украине поддельных лекарств

Изъятые деньги. Фото СБУ

По информации правоохранителей, бизнес был организован выходцами из Луганска. У них была налажена система, которая успешно просуществовала больше года. Злоумышленники имели четкую специализацию — они поставляли фейковые лекарства, используемые при лечении онкобольных пациентов. Также предлагали в своем ассортименте те препараты, которые не зарегистрированы в Украине, или же запрещены, но имели спрос у больных.

В Украину лекарства доставляли международными рейсовыми автобусами и с помощью авиасообщения. Товар хранили на складе в Киеве и Львове, где правоохранители и провели обыски. А сбывали препараты уже через онлайн-аптеки.

"Изъято большое количество медицинских препаратов, в том числе фальсифицированных и не зарегистрированных лекарственных средств производства РФ и Республики Беларусь общей стоимостью 1 млн грн, наличные деньги, компьютерную технику, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности, банковские карты, через которые производились расчеты," — отчитываются в СБУ.

В настоящее время одному из злоумышленников объявлено подозрение по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств), а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили преступную схему, когда онкобольные пациенты в Житомирском областном онкологическом диспансере вынуждены были покупать в аптеке лекарства, которые по закону им бесплатно предоставляло государство.

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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-blokuvala-masshtabnyi-kanal-vvezennia-ta-zbutu-v-ukraini-falsyfikovanykh-preparativ-dlia-onkokhvorykh
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