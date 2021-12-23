Бизнес на онкобольных: СБУ заблокировала канал ввоза и сбыта в Украине поддельных лекарств

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Людмила Слободенюк
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили незаконный бизнес по распространению поддельных лекарств для онкопациентов. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Изъятые деньги. Фото СБУ
По информации правоохранителей, бизнес был организован выходцами из Луганска. У них была налажена система, которая успешно просуществовала больше года. Злоумышленники имели четкую специализацию — они поставляли фейковые лекарства, используемые при лечении онкобольных пациентов. Также предлагали в своем ассортименте те препараты, которые не зарегистрированы в Украине, или же запрещены, но имели спрос у больных.
Напомним, недавно правоохранители разоблачили преступную схему, когда онкобольные пациенты в Житомирском областном онкологическом диспансере вынуждены были покупать в аптеке лекарства, которые по закону им бесплатно предоставляло государство.
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