Крымская полиция совместно с СБУ задержала экс-военного, предавшего присягу и вступившего в "самооборону Крыма"

По данным полицейских, в 2014 году бывший военнослужащий передавал оккупантам информацию о перемещении украинских самолетов над воздушным пространством АР Крым. Правоохранители задержали фигуранта на территории Херсонской области, ему объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины — государственная измена и участие в незаконном вооруженном формировании, сообщает Нацполиция.



Нацполиция - фото из открытых источников

По словам руководителя крымской милиции Виталия Стрижака, бывший военнослужащий в течение февраля-марта 2014 года, находясь на временно оккупированной территории Крыма, передавал информацию военным Российской Федерации о перемещении украинских самолетов над воздушным пространством полуострова.

Кроме того, злоумышленник участвовал в блокировании территории и взлетно-посадочной полосы аэропорта с целью недопущения приземления украинских воздушных судов с материковой части Украины. В то же время злоумышленник помогал принимать российские военные самолеты с оккупантами на борту.

Он добавил, что фигурант задержан на территории Херсонской области. Следственные действия проводятся при оперативном сопровождения работников СБУ и процессуального руководства прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

"Сейчас следователи полиции Крыму объявили злоумышленнику о подозрении в государственной измене и участии в незаконном вооруженном формировании Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет ", — сообщил руководитель полиции Крыма Виталий Стрижак.

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