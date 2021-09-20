Крымская полиция совместно с СБУ задержала экс-военного, предавшего присягу и вступившего в "самооборону Крыма"

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Станислав Молчанов
По данным полицейских, в 2014 году бывший военнослужащий передавал оккупантам информацию о перемещении украинских самолетов над воздушным пространством АР Крым. Правоохранители задержали фигуранта на территории Херсонской области, ему объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины — государственная измена и участие в незаконном вооруженном формировании, сообщает Нацполиция.
Нацполиция - фото из открытых источников
По словам руководителя крымской милиции Виталия Стрижака, бывший военнослужащий в течение февраля-марта 2014 года, находясь на временно оккупированной территории Крыма, передавал информацию военным Российской Федерации о перемещении украинских самолетов над воздушным пространством полуострова.
Кроме того, злоумышленник участвовал в блокировании территории и взлетно-посадочной полосы аэропорта с целью недопущения приземления украинских воздушных судов с материковой части Украины. В то же время злоумышленник помогал принимать российские военные самолеты с оккупантами на борту.
Он добавил, что фигурант задержан на территории Херсонской области. Следственные действия проводятся при оперативном сопровождения работников СБУ и процессуального руководства прокуратуры АР Крым и города Севастополя.
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