Кремлевский пропагандист украл из Мариуполя использованный тубус от NLAW

Российский журналист Владимир Соловьев, которого вчера "засветили" в социальных сетях в заблокированном врагом городе Мариуполь, в эфире хвастался привезенным оттуда тубусом, являющимся частью противотанковой системы NLAW производства Британии.

Совсем недавно Соловьев заявил, что находится в Мариуполе (фото t.me/SolovievLive)

Привезенный британский комплекс, которым уничтожают танки, этот рупор Кремля продемонстрировал во время своей программы.

Пропагандист со всех позиций крутил свой "трофей" на камеру, затем взял его на свое плечо, рассказав зрителям, что это захваченный оккупантами NLAW, но у него нет прицела. Его во фронтовом городе сбили захватчики.

"Тынц-тынц, смотришь и работаешь", — сказал об этом грозном оружии пропагандист из Кремля.

Соловьев на свой манер прорекламировал западную противотанковую систему, наверное, так и не осознав, что она уже послужила украинцам и успела уничтожить вражеские танки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Мариуполе в военной форме "засветился" главный пропагандист Кремля. Один из ведущих российских пропагандистов Владимир Соловьев сказал, что в эти дни находится в заблокированном захватчиками РФ городе Мариуполь. Представитель российского медиа изложил фото с руководителем так называемых боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным недалеко от городского Металлургического комбината имени Ильича. Там московский пропагандист стоит в военном снаряжении, надел каску и бронежилет. Кстати, там не видно ни одной надписи, которая могла засвидетельствовать, что она — представитель прессы. Кремлевский рупор опубликовал фото с боевиком Пушилиным и "сжег" локацию.

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