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Корбан впервые прокомментировал гибель сына

Политик написал пост, в котором поблагодарил всех за слова поддержки, "за соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается".

сегодня, 16:00
Автор:

Елизавета Черных

Украинский политический деятель и бизнесмен Геннадий Корбан впервые прокомментировал трагическую гибель своего 16-летнего сына Льва. На своей странице в Facebook политик написал пост, в котором поблагодарил всех за слова поддержки и "за соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается": 

Корбан впервые прокомментировал гибель сына

Геннадий Корбан прокомментировал смерть сына - фото из открытых источников

"Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе. Спасибо всем за слова поддержки. За попытку разделить бремя утраты. За соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается. Ради тех, кто остался. Ради детей. Ради будущего", — написал Корбан.


Напомним, что 5 января на Днепропетровщине трагически погиб сын известного политика Геннадия Корбана Лев. 16-летний подросток вместе со своей подругой отправились кататься на багги в поле и не вернулись домой. О происшествии сообщило ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По предварительной информации, Лев Корбан и его спутница попали в ДТП, что привело к заезду в водоем. Оба несовершеннолетних пользовались ремнями безопасности и, очевидно, не смогли их расстегнуть, оказавшись в воде. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 19-летняя дочь народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара умерла во сне от остановки сердца. 








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Источник: https://www.facebook.com/100008607374994/posts/2482557125374509/
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Обусуждения

Сергей

сегодня, 16:57

Да,смерть ближнего горька,то ли дело лить чужую кровь.

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