Корбан впервые прокомментировал гибель сына

Язык
Coinspot 07.01.2021
BTC/USD
38265.55
ETH/USD
1221.70
LTC/USD
167.15
НБУ 07.01.2021
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
35.10
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Украинский политический деятель и бизнесмен Геннадий Корбан впервые прокомментировал трагическую гибель своего 16-летнего сына Льва. На своей странице в Facebook политик написал пост, в котором поблагодарил всех за слова поддержки и "за соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается":
Геннадий Корбан прокомментировал смерть сына - фото из открытых источников
Напомним, что 5 января на Днепропетровщине трагически погиб сын известного политика Геннадия Корбана Лев. 16-летний подросток вместе со своей подругой отправились кататься на багги в поле и не вернулись домой. О происшествии сообщило ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По предварительной информации, Лев Корбан и его спутница попали в ДТП, что привело к заезду в водоем. Оба несовершеннолетних пользовались ремнями безопасности и, очевидно, не смогли их расстегнуть, оказавшись в воде.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 19-летняя дочь народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара умерла во сне от остановки сердца.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости
Сергей
сегодня, 16:57
Да,смерть ближнего горька,то ли дело лить чужую кровь.