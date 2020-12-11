Внезапная смерть дочери нардепа Столара

19-летняя дочь народного депутата Вадима Столара умерла во сне от остановки сердца. Трагедия произошла в семье нардепа от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Столара. Дупутат сообщил об этом на своей странице в Facebook.





"Друзья, в нашу семью пришла беда. Наша старшая дочь Диана умерла во сне от остановки сердца. Это горе, которое не описать словами. Я должен быть с семьей, моей женой и детьми. Мы хотим это прожить в одиночестве", — сообщил депутат.

Также он попросил отнестись с пониманием к горю семьи и уважать его право на частную жизнь. Умершая дочь народного депутата от ОПЗЖ жила некоторое время в США. Кроме нее в семье народного избранника еще четверо детей: Джемма, Ева, Давид и Даниэль Аарон. В сообщении Столар поблагодарил неравнодушных людей за поддержку и понимание.

Напомним, "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в помещении Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), в офисах и по месту жительства лиц, имеющих отношение к строительному бизнесу. Издание "Деловая столица" сообщала, что речь шла об обысках в офисах и по месту жительства таких лиц, как братья Юрий и Алексей Горовые, а также Вадим Столар, которого в украинских СМИ называют "смотрящим" за Киевом.

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