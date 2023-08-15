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Комбайнер полностью обесточил Львовскую область во время жатвы

В "Укрэнерго" объяснили причину внезапного обесточивания Львовской области 14 августа

сегодня, 17:07
Автор:
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Slava Kot
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Причиной полного обесточивания Львова и Львовской области стали нарушения правил безопасности комбайнера, работавшего вблизи линий электропередач. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Zaxid.net.

Комбайнер полностью обесточил Львовскую область во время жатвы

Комбайнер полностью обесточил Львовскую область. Фото из открытых источников

14 августа около 16 часов дня во Львове и области внезапно исчезла электроэнергия почти на 10 минут. В "Львовооблэнерго" сообщили, что это связано с отключением в сетях "Укрэнерго". 15 августа "Укрэнерго" объяснило ситуацию с выключением электроэнергии в области.


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"14 августа, зафиксировано техническое усложнение в работе линии 330 кВ во Львовской области. Причина усложнения — нарушение правил безопасности водителем сельхозтехники, работавшего у линии", — говорится в отчете "Укрэнерго".

Издание Zaxid.net узнало детали ситуацию в "Укрэнерго", где оказалось, что причиной обесточивания стал водитель комбайна, который во время жатвы повредил высоковольтную линию в поле.

В отчете "Укрэнерго" также указали, что после ночной ракетной атаки россиян по-прежнему существуют повреждения в электросети. Рабочие учреждения пытаются возобновить питание к потребителям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского назвали причину ночных ракетных обстрелов России, атаковавших Львовскую, Волынскую, Днепропетровскую и другие области Украины. Советник руководителя ОП указывает, что подобные действия со стороны России "исключительно ради убийств и психологического давления" на украинское население.

Также "Комментарии" писали, что фабрика крупнейшего в мире производителя подшипников SKF была атакована российскими ракетами. Это произошло во время ночной ракетной атаки России по Луцку, где размещалось иностранное предприятие. В результате ракетного удара погибли три работника.



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Источник: https://zaxid.net/vodiy_kombayna_pid_chas_zhniv_povnistyu_znestrumiv_lviv_ta_oblast_n1569113
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