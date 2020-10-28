Кома вместо пляжа: на отдыхе в Турции в украинском случился инсульт

Язык
BTC/USD
13383.40
ETH/USD
389.49
LTC/USD
57.11
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.40
Диденко Светлана
Во время отпуска в украинки внезапно случилось кровоизлияние в мозг. Женщина в тяжелом состоянии, а счета за лечение продолжают расти, сообщает ТСН.
Фото: 24 Канал
Обычный семейный отдых закончился госпитализацией. В украинки, которая вместе со своим мужем отправились в отпуск за границу, произошло кровоизлияние в мозг.
Зоряну Семенюк, так зовут женщину, прооперировали после госпитализации в местную больницу в Турции. Сейчас девушка в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Мужа к ней пускали только на несколько минут, ведь больная в тяжелом состоянии.
Женщине провели операционное вмешательство. После трепанации черепа она остается в коме.
Соседка и подруга женщины Анастасия Малайко рассказала, что с Зоряной накануне поездки все было в порядке. Дома у пары осталось двое детей, за мальчиками присматривает мать больной.
Между тем родственница Надежда пытается собрать в соц.сетях средства на лечение Зоряны, ведь только за неделю сумма лечения составила 44 тыс. евро, из которой страховая компания покроет только 15 тыс.
Напомним, "Комментарии" сообщали, что в ДТП в Сумской погибли 4 человека.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости