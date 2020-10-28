Кома вместо пляжа: на отдыхе в Турции в украинском случился инсульт

Во время отпуска в украинки внезапно случилось кровоизлияние в мозг. Женщина в тяжелом состоянии, а счета за лечение продолжают расти, сообщает ТСН.



Фото: 24 Канал

Обычный семейный отдых закончился госпитализацией. В украинки, которая вместе со своим мужем отправились в отпуск за границу, произошло кровоизлияние в мозг.

Зоряну Семенюк, так зовут женщину, прооперировали после госпитализации в местную больницу в Турции. Сейчас девушка в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Мужа к ней пускали только на несколько минут, ведь больная в тяжелом состоянии.

"14 октября супруги поехали отдыхать в Турцию. Уже через два дня примерно в 16:00 она прилегала отдохнуть, муж думал что она спит. Утром в 07:00 ч. он увидел, что она не просыпается. Вызвали скорую и ее госпитализировали", — рассказала родственница семьи Надежда Паук.

Женщине провели операционное вмешательство. После трепанации черепа она остается в коме.

"Сейчас мужу разрешили больше времени проводить с ней, разговаривать, держать за руку, чтобы стимулировать мозг к восстановлению", — говорит родственница. "Юрий пытается быть сильным и ожидает, что Зоряна придет в себя".

Соседка и подруга женщины Анастасия Малайко рассказала, что с Зоряной накануне поездки все было в порядке. Дома у пары осталось двое детей, за мальчиками присматривает мать больной.

Между тем родственница Надежда пытается собрать в соц.сетях средства на лечение Зоряны, ведь только за неделю сумма лечения составила 44 тыс. евро, из которой страховая компания покроет только 15 тыс.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что в ДТП в Сумской погибли 4 человека.

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