Жуткое ДТП на Сумщине: погибли 4 человека - ФОТО

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Виолетта Комаровская
Смертельная авария произошла этой ночью на трассе около Шостки Сумской области. 20-летний водитель на скорости влетел в отбойник. Погибли 4 человека, одну пассажирку врачи увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Авария на Сумщине. Фото: Национальная полиция Украины
ДТП случилось ориентировочно в 3:15 ночи на трассе между селами Маково и Собичево. За рулем легковушки AUDI ехал 20-летний водитель. Правоохранители предполагают, что в какой-то момент он не справился с управлением и вылетел прямо в отбойник. Далее машина попала в овраг.
Окончательную причину аварии правоохранители пока не называют. Они осматривают место происшествия, а также сам изувеченный автомобиль. Уголовное дело по факту аварии пока еще не открывали.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что под Киевом пьяный полицейский устроил смертельную аварию прямо на пешеходном переходе.
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