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Главная Новости Общество происшествия Жуткое ДТП на Сумщине: погибли 4 человека - ФОТО
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Жуткое ДТП на Сумщине: погибли 4 человека - ФОТО

В смертельной аварии удалось выжить лишь одной пассажирке

сегодня, 09:35
Автор:

Виолетта Комаровская

Смертельная авария произошла этой ночью на трассе около Шостки Сумской области. 20-летний водитель на скорости влетел в отбойник. Погибли 4 человека, одну пассажирку врачи увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. 

Жуткое ДТП на Сумщине: погибли 4 человека - ФОТО

Авария на Сумщине. Фото: Национальная полиция Украины

ДТП случилось ориентировочно в 3:15 ночи на трассе между селами Маково и Собичево. За рулем легковушки AUDI ехал 20-летний водитель. Правоохранители предполагают, что в какой-то момент он не справился с управлением и вылетел прямо в отбойник. Далее машина попала в овраг. 

"От полученных травм на месте погибли сам водитель, а также три его пассажира. Пассажирку, которой удалось выжить, врачи забрали в районную больницу в городе Шостка", — сказано в сообщении Национальной полиции. 

Окончательную причину аварии правоохранители пока не называют. Они осматривают место происшествия, а также сам изувеченный автомобиль. Уголовное дело по факту аварии пока еще не открывали.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что под Киевом пьяный полицейский устроил смертельную аварию прямо на пешеходном переходе. 


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