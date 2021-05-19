Когда Зеленский получит полноценную замену Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели может получить нового пресс-секретаря. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Телеграф".

Юлия Мендель - фото: Facebook

Политик заявил, что через "неделю-две" в ОП могут найти замену бывшему пресс-секретарю главы государства Юлии Мендель, которая проработала с гарантом более чем два года. Что касается конкретных сроков и лиц, которых рассматривают для принятия, информации пока нет. Однако Подоляк подтвердил, что, как и в прошлый раз, интервьюировать кандидата будет лично Владимир Зеленский.

"К процессу присоединится, конечно, глава Офиса президента. А потом уже на этапе, когда будет сформирован шорт-лист, и президент. Наверное, проведет собственное собеседование", — отметил советник.

Также Подоляк подчеркнул, что утверждать кандидатуру будет лично президент.

Напомним, что 30 апреля 2021 Юлия Мендель решила уволиться со своей должности.

А кто и когда может стать следующим пресс-секретарем главы государства, а также, каким должен быть этот человек — "Комментарии" разбирались вместе с экспертами. Не исключено, что Офис президента ищет на роль его пресс-секретаря яркого персонажа, который не уступал бы в медийности тому же Пескову — "голосу Кремля". Такие фигуры являются удобны громоотводами для президента и его Офиса. Подробнее в нашем материале.

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