Киевлянам угрожают не только «шахеды»: что нашли жители города и области

Российские оккупанты все чаще применяют для ударов по украинским городам беспилотники типа "Шахед", начиненные тысячами мелких металлических шариков. Эта шрапнель предназначена для максимального поражения людей на открытой местности, а опасные находки фиксируют как в столице, так и в пригородных громадах.

Шрапнель из "шахеда". Фото: соцсети

В частности, после недавнего воздушного удара по Соломенскому району Киева обломки такого беспилотника повлекли за собой серьезный пожар в частном секторе. Местная жительница, ставшая свидетелем прилета, вспоминает первые секунды после взрыва во дворе своей соседки.

"Сначала перед глазами вспыхнул очень яркий свет, — рассказывает киевлянка, описывая момент удара, — а после мощного грохота мгновенно вспыхнуло пламя, мгновенно перекинувшееся на хозяйственное здание".

Женщина сразу вызвала экстренные службы и предупредила владелицу горящего дома. По ее словам, пожарные и правоохранители прибыли на вызов оперативно, а на помощь совпали все неравнодушные соседи. Осматривая место происшествия, люди обнаружили мелкие металлические элементы. Другая жительница района добавляет, что именно такими деталями враг комплектует боевые части дронов-камикадзе, хотя окончательный вердикт происхождения находок должны вынести специалисты.

Аналогичный случай зафиксировали и в Ирпенской громаде Киевской области. Военный и блогер Кирилл Сазонов подтвердил, что в боевой части сбитого там БПЛА обнаружили такой же смертоносный металлический наполнитель.

"Эти мелкие металлические шарики служат именно поразительными элементами, — отмечает Сазонов, объясняя коварную логику врага, — их добавляют исключительно для того, чтобы существенно увеличить количество человеческих жертв во время детонации".

Ввиду этой угрозы эксперт раскритиковал действия администраций банков, супермаркетов и офисов, которые во время воздушной тревоги принудительно выставляют посетителей за двери, ссылаясь на внутренние циркуляры. По его словам, такая слепая исполнительность подвергает граждан смертельной опасности, ведь на открытом пространстве шрапнель разлетается на большое расстояние. В то же время даже самое простое препятствие, например тонкая межкомнатная стена или пребывание внутри здания, способна надежно защитить человека от поражения этими элементами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера оккупанты жестоко обстреляли Киев и Днепр.