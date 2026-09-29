Киянам загрожують не лише «шахеди»: що знайшли мешканці міста та області

Російські окупанти все частіше застосовують для ударів по українських містах безпілотники типу "Шахед", які начинені тисячами дрібних металевих кульок. Ця шрапнель призначена для максимального ураження людей на відкритій місцевості, а небезпечні знахідки фіксують як у столиці, так і в приміських громадах.

Шрапнель з "шахеда". Фото: соцмережі

Зокрема, після нещодавнього повітряного удару по Солом’янському району Києва уламки такого безпілотника спричинили серйозну пожежу в приватному секторі. Місцева мешканка, яка стала свідком прильоту, згадує перші секунди після вибуху на подвір'ї своєї сусідки.

"Спершу перед очима спалахнуло дуже яскраве світло, — розповідає киянка, описуючи момент удару, — а після потужного гуркоту миттєво спалахнуло полум'я, яке миттєво перекинулося на господарську будівлю".

Жінка одразу викликала екстрені служби та попередила власницю палаючої оселі. За її словами, вогнеборці та правоохоронці прибули на виклик оперативно, а на допомогу збіглися всі небайдужі сусіди. Оглядаючи місце події, люди виявили дрібні металеві елементи. Інша жителька району додає, що саме такими деталями ворог комплектує бойові частини дронів-камікадзе, хоча остаточний вердикт щодо походження знахідок мають винести фахівці.

Аналогічний випадок зафіксували і в Ірпінській громаді на Київщині. Військовий та блогер Кирило Сазонов підтвердив, що в бойовій частині збитого там БПЛА виявили такий самий смертоносний металевий наповнювач.

"Ці дрібні металеві кульки слугують саме уражальними елементами, — наголошує Сазонов, пояснюючи підступну логіку ворога, — їх додають виключно для того, щоб суттєво збільшити кількість людських жертв під час детонації".

Зважаючи на цю загрозу, експерт розкритикував дії адміністрацій банків, супермаркетів та офісів, які під час повітряної тривоги примусово виставляють відвідувачів за двері, посилаючись на внутрішні циркуляри. За його словами, така сліпа виконавчість наражає громадян на смертельну небезпеку, адже на відкритому просторі шрапнель розлітається на велику відстань. Водночас навіть найпростіша перешкода, як-от тонка міжкімнатна стіна чи перебування всередині будівлі, здатна надійно захистити людину від ураження цими елементами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора окупанти жорстоко обстріляли Київ та Дніпро.