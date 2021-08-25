В Украине заблокировали незаконной онлайн-кинотеатр с многомиллионной аудиторией

Основой заработка была реклама, размещенная на сервисе, а также плата за премиум-аккаунт. По предварительным данным, прибыль фигуранта составляла более 15 миллионов гривен. Сейчас работу пиратского онлайн-кинотеатра заблокировали. Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Киберполиция заблокировала незаконный онлайн-кинотеатр. Фото МВД

Так, по информации правоохранителей, правонарушения в сфере интеллектуальной собственности организовал 36-летний житель Львова. "Делок" создал приложение онлайн-кинотеатра и в дальнейшем администрировал его. Мужчина предоставлял доступ к просмотру кинопроизведений несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителями которых являются "Украинская антипиратская ассоциация".

Аудитория премиум-пользователей приложения составляла более миллиона человек. Подписка на премиум-аккаунт составляла 80 гривен. Также мужчина ежемесячно получал около ста тысяч гривен от рекламы, которая размещалась на его онлайн-ресурсе.



Правоохранители установили, что приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента в сети Интернет. По предварительным данным, прибыль злоумышленника составлял более 15 миллионов гривен.



По месту жительства фигуранта правоохранители провели санкционированные обыски. При их проведении изъято оборудование, которое использовалось для организации технической инфраструктуры.



По факту нарушения авторских прав открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 176. Фигуранту грозит до 6 лет заключения. Сейчас решается вопрос об объявлении мужу о подозрении, продолжаются следственные действия. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора Украины.

Как ранее информировал портал "Комментарии", разоблачение DarkMarket: почему киберполиции в Украине не находит преступников в Сети. DarkNet — это темная цифровая сторона человечества. В "даркнета", отмечает эксперт, можно купить продать, обменять все то, что невозможно получить законным и цивилизованным способом в обычном мире (фальшивые деньги, оружие, наркотики, персональные данные и даже жизни другого человека).

Ранее "Комментарии" писали, что киберполиции предупредила украинский о новой схеме обмана.



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