"Кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем": опубликован перехват разговора российского оккупанта

Служба безопасности Украины продолжает публиковать перехваченные телефонные разговоры оккупантов со своими родственниками или же боевыми товарищами. В одном из перехваченных разговоров захватчик признался другому, что руководство разрешило им применять абсолютно все, что было запрещено международными конвенциями.

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По словам источника, фосфорные и кассетные средства поражения являются особо опасным и негуманным видами вооружений, которые запрещены международными конвенциями. Однако оккупантами на них дали "разрешение".

"Да все ждут, когда Володьку (путина, — ред) это все зае*ет, он войска выведет и "Тополь" сюда накидает. А так все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда", – рассказал один оккупант второму.

В СБУ отмечают, что каждый перехваченный разговор российских военных войдет в материалы в международных судах, чтобы ни один российский военный преступник не избежал наказания.

Напомним, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в социальной сети сообщил, что в Мариуполе впервые оккупанты применили фосфорные или зажигательные бомбы. Оккупанты в свою очередь заявили, что ими были использованы зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Подробности читайте в нашем материале.

Также издание "Комментарии" информировало читателей о том, что на одном из южных рубежей украинскими военными была обнаружена снайперская пара российских оккупационных войск. После определения их местоположения операторы ССО использовали легкий миномет 60-мм калибра для отработки цели. В Сети опубликовали видео.

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