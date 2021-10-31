Какому американскому городу грозит исчезновение

Проблема изменения климата является главным вопросом современности, поскольку ее последствия могут быть весьма плачевными. Эксперты говорят, что из-за обильных осадков Чикаго — крупнейший город американского Среднего Запада, может оказаться под угрозой исчезновения.

Чикаго / Фото: pixabay.com

Как отмечается издание СNBC, последние пять лет мегаполис страдает из-за повышения уровня воды в озере Мичиган, а также в местной одноименной реке Чикаго. Колебания уровня воды провоцируют регулярные осадки и засуха, поэтому город часто затапливает и дожди могут быть настолько обильными, что ливневая система не справляется.

А зимой прошлого года уровень воды в озере был рекордно высоким, волны затапливали дома до третьего этажа, местная речка также вышла из берегов, в результате чего было отключено электричество.

Эксперт Дрю Гроневолд говорит, что изменения климата могут привести к таким последствиям, что инфраструктура города просто не справится. Уже на укрепления Чикагской береговой линии с 2020 года было потрачено 500 миллионов долларов.

Напомним, что климатические изменения происходят в масштабах всего мира, и наша страна здесь не исключение. Они могут за каких-то 40 лет превратить Украину в Сахару.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что согласно данным Greenpeace, глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана. Это может произойти из-за повышения уровня Мирового океана, вследствие чего многие острова могут оказаться под водой.

Читайте также, министр экологии Украины Роман Абрамовский заявил, что климатический фонд, который сейчас находится на этапе разработки, может начать функционировать в начале 2023 года.

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