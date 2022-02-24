Как работают банковский сектор, АЭС и ГЭС: в ОП рассказали подробности

Кроме предприятий, на которые было направлено прямое нападение российской армии, все остальные сектора и отрасли работают по штатному режиму. Об этом сообщил представителям СМИ во время брифинга советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

По его словам, предприятия энергетического сектора, банковские учреждения работают, как обычно. Но на заправках ощущается дефицит топлива. Что касается товаров общего спроса, то их запас на складах достаточен и рассчитан на 20 дней.

В частности, банковские учреждения страны работают по штатному режиму. Правда, в связи с ситуацией введены лимиты наличных до 100 тысяч гривен. Несколько часов назад местами были небольшие перебои в возможностях оплатить покупки картой, но все это – локальные проявления кибератак.

Как отметил представитель Офиса президента, в банковской системе все находится под контролем.

Подоляк охарактеризовал ситуацию и в одном из главных секторов промышленности – энергетическом.

По словам советника Зеленского, здесь все работает без сбоев. Отечественные АЭС, ГЭС, все остальные энергетические предприятия организовали свою работу по штатному режиму. Конечно, на таких объектах не обошлось без усиленной охраны, но она усилилась еще несколько недель назад. Сейчас там есть дополнительная охрана. Поэтому сегодня там отсутствуют блекауты, пока.

Михаил Подоляк также рассказал, что интернет и мобильная связь в стране есть, так же работает по штатному режиму. Бывает, с отдельными перегрузками по определенным направлениям. Но специалисты этого сектора прилагают старания, чтобы все быстро устроить.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ОП рассказали о ключевых городах, которые хочет захватить Путин в Украине.





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