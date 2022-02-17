Как мировые лидеры отреагировали на обстрелы в Луганской области

"Комментарии" уже сообщали о том, что сегодня, 17 февраля, пророссийские боевики огнем из артиллерии накрыли мирные кварталы Станицы Луганской. Один из снарядов разрушил стену детского сада. В результате этого три человека получили контузии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал "большой провокацией" этот обстрел. Как реагируют в мире, на события на Донбассе читайте ниже.

Реакция мира на обстрел в Станице Луганской. Фото c Facebook

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что сообщение о якобы ненормальной военной активности Украины на Донбассе является "вопиющей попыткой российского правительства сфабриковать поводы для вторжения".



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об обстрелах на Донбассе ответил, что "Россия пытается создать повод для вторжения в Украину".

Лидеры стран-членов Евросоюза начали переговоры по поводу последних событий вокруг Украины и России.



МИД Эстонии назвал обстрелы гражданской инфраструктуры в Станице Луганской "недопустимой провокацией" и призвали Россию прекратить разжигать конфликт и немедленно вывести свои силы с территории Украины.



Министры обороны НАТО заявили, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы нарушением суверенитета Украины. В совместном заявлении они утверждают, что "любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и будет стоить дорого".



Напомним, Украина официально обратилась в Совбез ООН с инициативой обсудить сегодня, 17 февраля, обращение Госдумы России к Владимиру Путину о признании "Л/ДНР", боевики которых и проводят эти обстрелы.

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