Кадыровцы на танке расстреляли работников "Укрпочты": что известно

Оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы и убивать мирных жителей. В субботу, 5 марта, в Запорожской области были расстреляны на автомобиле сотрудники "Укрпочты". Об этом сообщает на Facebook-странице Запорожская ОГА.

Кадыровцы убили работников "Укрпочты" / фото: REUTERS

Известно, что работники "Укрпочты" на своем автомобиле по маршруту, который проходил через населенные пункты Орехово, Омельник, Егоровка и Новоселовка, развозили пенсии. На встречу им ехал танк с кадыровцами, которые открыли по ним огонь, а потом переехали транспортное средство.

Сообщается, что автомобиль "Укрпочты" и убитые сотрудники до сих пор находятся на дороге между населенными пунктами. Вчера коллеги пытались их забрать, надеясь, что кто-то выжил. Но прибыв на место, они успели лишь сделать фотографии трагедии, потому что на дороге начали появляться вражеские танки и оставаться на месте было небезопасно. Эвакуация их тел, к сожалению, сейчас невозможна.

Напомним, 7 марта в Николаеве враг совершил массированный обстрел из смерчей. В оккупантский удар реактивных систем попали жилые массивы. Обстрелы привели к 5 пожарам в жилых секторах и на промышленных объектах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, 4 марта, под Киевом в Ворзеле российские захватчики расстреляли гражданский автомобиль, в котором находилось шесть человек, в результате погибло два человека — женщина и 17-летняя девушка. Еще четверо получили ранения, среди них 7-летний ребенок.

Читайте также, советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что Харьков для российских оккупантов ключевой город, который они хотят взять под свой контроль. Поэтому уже который день подряд пытаются применять как тяжелую артиллерию, так и авиацию.

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