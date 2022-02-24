Кабмин ввел в Украине план гражданской защиты: что он значит

Украинское правительство на своем внеочередном заседании одобрило и приняло план гражданской защиты. Этот документ предусматривает, что местные ОГА должны активизировать свои усилия в направлении эвакуации гражданских жителей из мест, где проводятся активные боевые действия. Об этом в ходе своего брифинга проинформировал глава правительства Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

По словам премьер-министра, Кабинет Министров принял решение о вступлении в действие плана гражданской защиты в условиях военного положения. Чиновники согласовали это решение для наиболее эффективной обороны страны и чтобы максимально защитить население в условиях боевых действий, что спровоцировал российский агрессор.

Это важное правительственное решение позволит скоординировать все действия представителей органов власти. План гражданской защиты позволит направлять все необходимые ресурсы, чтобы быстро и эффективно использовать их для нужд нашей обороны и нашей армии.

Денис Шмигаль резюмировал, что облгосадминистрации должны активизировать работу и проведение эвакуации гражданских жителей на участках активных боевых действий. Представители социальных служб будут работать активнее, чтобы помочь эвакуированным соотечественникам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как работают в Украине энергетические объекты . У нас энергосистема работает стабильно, частота поддерживается на уровне 50 Гц. По данным ведомства, в четверг 24 февраля с 7:00 утра до 16:20 уровень потребления в энергосистеме снизился с 18,3 ГВт до 15,8 ГВт. Сейчас уровень потребления начинает расти перед вечерним пиком: к 17:00 – 16,1 ГВт. При этом погрузка АЭС составляет 10,98 ГВт, ТЭС – 3,3 ГВт, ГЭС – 1,39 ГВт.

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