К захваченному автобусу в Луцке прибыли снайперы (фото)

На Театральную площадь, которую оцепили после захвата автобуса с 20 пассажирами, помимо БТР и военных прибыли снайперы. На данный момент известно, что террорист мог атаковать автобус, который ехал из Ковеля в Луцк, около 9:00 утра. Об этом пишет Volyn Post.

Сообщается, что на этот автобус купили всего два билета, однако водитель подбирал пассажиров по дороге, и на момент захвата заложников там было 20 человек. Из Луцка транспорт отправился в 8:20 утра. Диспетчер на Луцкой автостанции №1 сказала, что с 9:20 с водителем транспорта нет связи.

"Сами не знаем, что происходит, с 9:20 даже сестра к водителю дозвониться не может", - рассказала диспетчер.

Уже в 9:25 террорист связался с полицией и выдвинул свои требования.

Напомним, в Сети появилась трансляция с места захвата маршрутки с 20 пассажирами, которых террорист приковал к креслам. Известно, что у возможного экс-военного при себе целый арсенал оружия: гранаты, автоматы и многое другое. На место стянули БТРы и силовиков, Театральная площадь перекрыта.

В полиции рассказали подробности с захватом заложников в Луцке. Мужчина, личность которого уже установили, связался с копами по телефону и сообщил, что автобус с людьми заминирован. Всего же в транспортном средстве находится 20 человек. Правоохранители говорят, что захватчик имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Кроме того, он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать. Театральную площадь перекрыли полностью. Из автобуса прозвучали выстрелы.



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