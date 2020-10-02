К организации полетов есть много вопросов, - председатель госкомиссии по расследованию катастрофы Ан-26

Расшифровка записей разговоров членов экипажа Ан-26, разбившегося в Харьковской области, завершена. Об этом сообщил председатель государственной комиссии по расследованию падения Ан-26 Олег Уруский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Источник: pravdoryb.info

"На сегодня следователями были изъяты бортовые самописцы. Это было сделано на территории военной части. Самописцы также были арестованы, но перед тем, как они будут доставлены на территорию военной прокуратуры, с самописцев была считана и передана комиссии для разработки и дешифрования информация. На сегодня можно сказать, что фактически процесс дешифровки закончен. Члены комиссии продолжают работать. Последний доклад, который звучал сегодня, свидетельствовал о том, что восстановлена практически половина полета, подошли к установлению параметров полета, ко второму развороту", — сказал глава госкомиссии.

Уруский рассказал, что во время полетов экипаж сообщал руководителю полетов о падении индикаторов крутящего момента (ИКМ) левого двигателя, но, невзирая на неисправность, которая возникла, полет был продлен, хотя выполнение полетного задания было прекращено.

"На техническую неисправность самолета был наложен и человеческий фактор... Комиссии и служебному расследованию, которое осуществляется, в первую очередь, следствию, придется устанавливать очень-очень много факторов: с одной стороны это техническая исправность самолета, что именно стало причиной отказа двигателя или, скажем так, невыход двигателя на тот режим, в котором он должен был работать, а также изучить всю, в первую очередь, систему организации полетов в этом военном учебном заведении, Харьковском национальном университете Воздушных сил. Потому что есть много вопросов к организации полетов и в действиях экипажа также", — сообщил председатель госкомиссии.

Также, Уруский отметил, что возможно промедление со стороны руководства полетов также могло сыграть свою роль в падении самолета.

"Безусловно, я абсолютно согласен, что в таких ситуациях, как расследование авиакатастроф не то, что десятки секунд, а доли секунд решают многое. В конце концов, и комиссия, и следствие должны четко установить, насколько эти 52 секунды ... после того, как было сообщено о падении ИКМ, не пошел сразу на посадку с освобождением того Ан-26, который заходил на посадку из пространства воздушного, и там еще два вертолета были ... с вертолетами, как сообщают эксперты, проще решать ситуацию, они могли быть в подвешенном состоянии, а самолет надо было отправлять на второй круг и освобождать зону. Мог ли борт Ан-26 (б / н 76) сразу же заходить на посадку, это должны еще дополнительно установить эксперты и следственная комиссия", — сказал Уруский.

В то же время, Сергей Дроздов, командующий Воздушных сил Украины, подчеркнул, что самолет Ан-26 не мог выполнить аварийную посадку сразу, потому что шел перпендикулярно посадочной курса. Самолет, который шел перед ним, ему не препятствовал.

"Что касается заявлений о том, что одна минута, и кто не давал преимущества, уже было сказано, что выводы надо делать после того, как будут сделаны выводы комиссии. Почему? Потому что Ан-26, бортовой номер 76, находился на траверзе. И выполнить посадку сразу он не мог. Ему надо было выйти в зону разворота, выполнить заход на посадку и посадку", — сказал Дроздов.

"Предыдущий самолет, который уже находился на посадочном курсе, совсем не мешал", — добавил командующий ВСУ.

Отвечая на замечание Уруского о возможных вопросах к организации полетов, Дроздов отметил, что из-за недостаточности горюче-смазочных материалов нет возможности уменьшить нагрузку на инструкторский состав и технику.

"Мы могли бы с большим удовольствием выполнять полеты отдельно с каждым курсантом. Об этом речь велась. Но я хочу сказать, что курсанты второго курса выполняли по программе своей ознакомительные вывозные полеты. Курсанты четвертого курса выполняли остальные полеты. Полеты, которые выполняли летчики, состояли из полетов по кругу, а также по маршруту", — отметил он.

В конце он добавил, что обучение курсантов-летчиков организовано в соответствии с современными требованиями.





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