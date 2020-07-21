kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.07.2020

BTC/USD

9381.69

ETH/USD

245.60

LTC/USD

43.58

НБУ 21.07.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

31.95

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия К луцкому террористу приехала жена
commentss НОВОСТИ Все новости

К луцкому террористу приехала жена

Жена Максима Плохого приехала специально из Дубно

сегодня, 20:47
Автор:

Владимир Лавский
К луцкому террористу приехала жена

На переговоры с террористом приехала его жена. Об этом сообщает луцкое издание "Вестник". 

По данным источника, его жену специально привезли из города Дубно, который находится в Ровенской области. Но Максим Плохой категорически отказался с ней общаться. 

Кроме того, к автобусу пытался прорваться один из мужчин, жена которого находится в автобусе. Но Плохой отказался и его подпускать к себе, полиция сразу же увела мужчину подальше. 

Как ранее сообщали "Комментарии", луцкий террорист рассказал о состоянии заложников в автобусе.

"Есть ли что мне сказать? Да много чего! Но все уже написал ранее и добавить нечего. Если эти условия будут выполнены, люди выйдут из автобуса. Заложники в плохом состоянии. Полный автобус людей, один человек раненный, также в салоне одна беременная женщина и ребенок. А все потому, что ни один г****дон не записал видеообращение и не выложил в Сеть. Это было несложно сделать. До свидания.", - сказал Максим Плохой. 

До этого в полиции рассказали подробности с захватом заложников в Луцке.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!