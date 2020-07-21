К луцкому террористу приехала жена

На переговоры с террористом приехала его жена. Об этом сообщает луцкое издание "Вестник".

По данным источника, его жену специально привезли из города Дубно, который находится в Ровенской области. Но Максим Плохой категорически отказался с ней общаться.

Кроме того, к автобусу пытался прорваться один из мужчин, жена которого находится в автобусе. Но Плохой отказался и его подпускать к себе, полиция сразу же увела мужчину подальше.

Как ранее сообщали "Комментарии", луцкий террорист рассказал о состоянии заложников в автобусе.

"Есть ли что мне сказать? Да много чего! Но все уже написал ранее и добавить нечего. Если эти условия будут выполнены, люди выйдут из автобуса. Заложники в плохом состоянии. Полный автобус людей, один человек раненный, также в салоне одна беременная женщина и ребенок. А все потому, что ни один г****дон не записал видеообращение и не выложил в Сеть. Это было несложно сделать. До свидания.", - сказал Максим Плохой.

До этого в полиции рассказали подробности с захватом заложников в Луцке.

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