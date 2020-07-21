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Максим Плохой рассказал о состоянии заложников в автобусе (ВИДЕО)

Луцкий террорист дал комментарий о состоянии заложников

сегодня, 20:18
Автор:

Владимир Лавский
Максим Плохой рассказал о состоянии заложников в автобусе (ВИДЕО)

Максим Плохой признался, что заложники в автобусе пребывают в плохом состоянии. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТА. 

"Есть ли что мне сказать? Да много чего! Но все уже написал ранее и добавить нечего. Если эти условия будут выполнены, люди выйдут из автобуса. Заложники в плохом состоянии. Полный автобус людей, один человек раненный, также в салоне одна беременная женщина и ребенок. А все потому, что ни один г****дон не записал видеообращение и не выложил в Сеть. Это было несложно сделать. До свидания.", - сказал Плохой. 


Как ранее сообщали "Комментарии", в полиции рассказали подробности с захватом заложников в Луцке. Мужчина, личность которого уже установили, связался с копами по телефону и сообщил, что автобус с людьми заминирован. Всего же в транспортном средстве находится 10 человек. Правоохранители говорят, что захватчик имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Кроме того, он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать. Театральную площадь перекрыли полностью. Из автобуса прозвучали выстрелы.


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