Известный рестлер умер в возрасте 41 года

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Татьяна Веремеева
Профессиональный рестлер Джон Хубер, больше известный на ринге под именем
Люк Харпер или Мистер Броди Ли, скончался в субботу в возрасте 41 года,
сообщает World Wrestling Entertainment, Inc. Об этом пишет CNN.
Люк Харпер
Его жена, Аманда Хубер, сообщила на своей странице в Instagram, что ее муж
умер после сложной болезни легких, не связанной с коронавирусом. По словам жены
Хубера, его лечили врачи в клинике Майо.
Американский рестлинг-промоушен, за который недавно
выступал спортсмен, All-Elite Wrestling (AEW) написал, что в индустрии,
наполненной хорошими людьми, Джон Хубер был исключительно уважаем и любим во
всех отношениях. Отмечается, что он был очень талантлив, вдумчивым наставником
и просто очень добрым человеком, несмотря на свою брутальную внешность.
Хубер выступал в федерации рестлинга — WWE, а совсем недавно – в AEW.
В WWE отметили, что Хубер достигал успеха во всех
направлениях, которые были для него интересны.
Напомним, 25 декабря стало известно о смерти известного
украинского тренера Ивана
Богдана. Он скончался на 93-м году жизни. О печальной новости сообщил на своей
странице в социальных сетях борец и политик Жан Беленюк. В своей публикации
спортсмен написал, что тренера Ивана Богдана очень любили и уважали в спортивном
сообществе. Также он добавил, что тот всегда желал победы своим воспитанникам и
сильно переживал за них.
Напомним, в воскресенье, 27 декабря, в
Киеве умер известный врач, заведующий инфекционной реанимацией 5 городской
больницы Александр Артемов.
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