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Известный рестлер умер в возрасте 41 года

Супруга умершего спортсмена рассказала, что он умер после заболевания легких, несвязанного с коронавирусом

сегодня, 01:59
Автор:

Татьяна Веремеева

Профессиональный рестлер Джон Хубер, больше известный на ринге под именем Люк Харпер или Мистер Броди Ли, скончался в субботу в возрасте 41 года, сообщает World Wrestling Entertainment, Inc. Об этом пишет CNN.

Известный рестлер умер в возрасте 41 года

Люк Харпер

Его жена, Аманда Хубер, сообщила на своей странице в Instagram, что ее муж умер после сложной болезни легких, не связанной с коронавирусом. По словам жены Хубера, его лечили врачи в клинике Майо.

Американский рестлинг-промоушен, за который недавно выступал спортсмен, All-Elite Wrestling (AEW) написал, что в индустрии, наполненной хорошими людьми, Джон Хубер был исключительно уважаем и любим во всех отношениях. Отмечается, что он был очень талантлив, вдумчивым наставником и просто очень добрым человеком, несмотря на свою брутальную внешность.

Хубер выступал в федерации рестлинга — WWE, а совсем недавно – в AEW.

В WWE отметили, что Хубер достигал успеха во всех направлениях, которые были для него интересны.

Напомним, 25 декабря стало известно о смерти известного украинского тренера Ивана Богдана. Он скончался на 93-м году жизни. О печальной новости сообщил на своей странице в социальных сетях борец и политик Жан Беленюк. В своей публикации спортсмен написал, что тренера Ивана Богдана очень любили и уважали в спортивном сообществе. Также он добавил, что тот всегда желал победы своим воспитанникам и сильно переживал за них.

Напомним, в воскресенье, 27 декабря, в Киеве умер известный врач, заведующий инфекционной реанимацией 5 городской больницы Александр Артемов.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/27/us/jon-huber-wrestler-dies-luke-harper-brodie-lee/index.html
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