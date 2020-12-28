Известный рестлер умер в возрасте 41 года

Профессиональный рестлер Джон Хубер, больше известный на ринге под именем Люк Харпер или Мистер Броди Ли, скончался в субботу в возрасте 41 года, сообщает World Wrestling Entertainment, Inc. Об этом пишет CNN.



Люк Харпер

Его жена, Аманда Хубер, сообщила на своей странице в Instagram, что ее муж умер после сложной болезни легких, не связанной с коронавирусом. По словам жены Хубера, его лечили врачи в клинике Майо.

Американский рестлинг-промоушен, за который недавно выступал спортсмен, All-Elite Wrestling (AEW) написал, что в индустрии, наполненной хорошими людьми, Джон Хубер был исключительно уважаем и любим во всех отношениях. Отмечается, что он был очень талантлив, вдумчивым наставником и просто очень добрым человеком, несмотря на свою брутальную внешность.

Хубер выступал в федерации рестлинга — WWE, а совсем недавно – в AEW.

В WWE отметили, что Хубер достигал успеха во всех направлениях, которые были для него интересны.

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