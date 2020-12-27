От коронавируса умер известный врач

В воскресенье, 27 декабря, в Киеве умер известный врач, заведующий инфекционной реанимацией 5 городской больницы Александр Артемов. Об этом сообщает врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в "Фейсбуке".

"Александр Евгеньевич Артемов... Наш бессменный многолетний заведующий инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом — в 9 больнице, последние годы — 5 больница города Киева... Прекрасный врач, прекрасный заведующий, замечательный человек...можно сказать, воспитанник нашей кафедры. Когда еще кафедры что-то значили в этой стране... Старая школа отношения к больному, к учителям, к сотрудникам... Ковид, 60 дней только реанимации", — написала в публикации Голубовская.





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