От коронавируса умер известный врач

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Владимир Лавский
В воскресенье, 27 декабря, в Киеве умер известный врач, заведующий инфекционной реанимацией 5 городской больницы Александр Артемов. Об этом сообщает врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в "Фейсбуке".
Как ранее сообщали "Комментарии", на 99-м году жизни на выходных умер известный советский разведчик.
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