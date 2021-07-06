Известная блогерша инсценировала собственное похищение, чтобы получить пять биткоинов

Известную харьковскую блогершу Екатерину Якименко, задержала полиция по подозрению в ложном сообщении о совершении преступления. Об этом сообщает издание Newsroom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Екатерина Якименко (фото из открытых источников)

Девушку-блогера разыскивала полиция как пропавшую без вести, сообщил харьковский блогер Евгений Зуб. По его информации, его землячка Екатерина Якименко, которая больше известна в сети под псевдонимом Тигра, инсценировала собственное похищение в сговоре со своим другом из Киева.

Таким образом, они пытались вроде бы получить от своего спонсора из России выкуп в размере 5 биткоинов, что на текущий момент составляет 4 636 215 гривен. Блогер отметил, что влиятельный россиянин ранее подарил Екатерине роскошный автомобиль Bentley Bentayga.

С заявлением об исчезновении Екатерины Якименко, которая перестала выходить на связь, в полицию обратилась ее подруга. В полиции открыли уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство с пометкой "пропал без вести") УК Украины. В ходе расследования правоохранители установили, что во время "похищения" Екатерины, ее автомобиль находился в Киеве, она же посещала столичные рестораны и расплачивалась своей банковской карточкой. Также девушка пыталась взять в аренду элитный автомобиль в одном из киевских салонов.

Как пишет Newsroom, Екатерину Якименко и ее киевского друга задержали и доставили в один из следственных изоляторов города Харькова. По данному факту открыто уголовное производство по статье 383 ("заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления") УК Украины. Суд назначил задержанной в качестве меры пресечения содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере трех миллионов гривен.

Напомним, 31-летний блогер из Великобритании Оли Лондон решил, что родился не в той стране и не в том теле, и перенес уже 18 пластических операций, чтобы изменить внешность и стать похожим на своего кумира — Пака Чимина из популярной корейской группы BTS.

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