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Известная актриса фильмов для взрослых найдена мертвой

Популярная порноактриса мертва. Это произошло через две недели после смерти ее парня, который тоже был звездой фильмов для взрослых.

сегодня, 14:30
Автор:
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Slava Kot
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Британская порноактриса Софи Андерсон скончалась в возрасте 36 лет. Это произошло спустя две недели после смерти ее парня Оливера Спединга, также снимавшегося в фильмах для взрослых.

Известная актриса фильмов для взрослых найдена мертвой

Умерла порноактриса Софи Андерсон. Фото из открытых источников

Порноактриса и подруга британской звезды фильмов для взрослых Ребекка Мор подтвердила смерть Софи Андерсон.


"Я ошеломлена, услышав ужасную новость о смерти Софи. Мы вместе провели замечательные времена, и именно такой я ее запомню", — написала Ребекка Мор.

Софи Андерсон с юного возраста работала в эскорте и заявила, что имела секс с около 80 тыс. человек. В порно Андерсон начала сниматься в 2017 году, снявшись в трех лесбийских сценах для Fake Taxi. В 2018 году Софи Андерсон приобрела популярность благодаря видео с ее коллегой Ребеккой Мор, которое стало вирусным.

Софи Андерсон принадлежала ЛГБТК-сообществу и была открытой пансексуалкой. Специалистка по развлечениям для взрослых привлекла к себе внимание благодаря модификации своего тела, поскольку имела грудь 32JJ размера по британскому стандарту. Однако в марте 2022 года один из ее имплантов привел к сепсису и впоследствии взорвался. Андерсон после этого совершила несколько операций и реконструкций груди.

Порноактриса Софи Андерсон имела длительные отношения с бывшим футболистом "Кристалл Пелас" Оливером Спедингом, который бросил футбол и начал сниматься в порно. 17 ноября стало известно о смерти 34-летнего порноактера Оливера Спединга, а 4 декабря скончалась Софи Андерсон. Причины смерти обоих порноактеров не обнародованы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что порноактриса Миа Халифа потеряла контракт из-за своих высказываний о войне.

Также "Комментарии" писали, что в Украине хотят декриминализировать порно и отношение украинцев к таким действиям.



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