logo

BTC/USD

44240.04

ETH/USD

3116.05

LTC/USD

123.29

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия "Изнасиловали женщину и 16-летнюю девчонку": СБУ перехватила разговор российского оккупанта
commentss НОВОСТИ Все новости

"Изнасиловали женщину и 16-летнюю девчонку": СБУ перехватила разговор российского оккупанта

"«Одна из сильнейших армий мира» оказалась сборищем мародеров и насильников", - СБУ

сегодня, 15:50
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Российские оккупанты рассказывают по телефону своим близким о зверствах, которые их сослуживцы творят на территории Украины. Так, стало известно о еще двух случаях изнасилования. Запись перехваченного телефонного разговора опубликовали в пресс-службе СБУ.

"Изнасиловали женщину и 16-летнюю девчонку": СБУ перехватила разговор российского оккупанта

Российские оккупанты изнасиловали женщину и девушку. Фото из открытых источников

Захватчик рассказал своей собеседнице о том, что российские военные изнасиловали женщину и 16-летнюю девушку в одной из деревень в Украине, однако, в какой конкретно, не уточнил. Сам оккупант признается по телефону, что считает, что насильников нужно расстреливать. 

"В соседней деревне пацаны контузию словили, или я не знаю что. Просто пошли и изнасиловали взрослую женщину и 16-летнюю девчонку. Их просто взять и расстрелять нужно", — сказал оккупант. 

В СБУ в очередной раз подчеркнули, что за все преступления, совершенные на территории нашей страны, российских захватчиков будут ждать наказания. 

"Наши защитники сделают все возможное, чтобы каждый рашист получил его вовремя и в полном объеме. Ибо такие зверства мы не прощаем!", — говорится в сообщении Службы безопасности Украины. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Путинский режим может отправить срочников на войну в УкраинуСоветник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович обратился к российским матерям. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, сколько военных и техники РФ потеряла за 31 день войны в Украине. В Генштабе озвучили потери оккупантов по состоянию на утро 26 марта. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что эксперты рассказали, в чем важность для Украины визита президента США Джо Байдена в Польшу. Подробнее об этом читайте в нашей статье


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/919101095437962
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!