"Изнасиловали женщину и 16-летнюю девчонку": СБУ перехватила разговор российского оккупанта

Российские оккупанты рассказывают по телефону своим близким о зверствах, которые их сослуживцы творят на территории Украины. Так, стало известно о еще двух случаях изнасилования. Запись перехваченного телефонного разговора опубликовали в пресс-службе СБУ.

Российские оккупанты изнасиловали женщину и девушку. Фото из открытых источников

Захватчик рассказал своей собеседнице о том, что российские военные изнасиловали женщину и 16-летнюю девушку в одной из деревень в Украине, однако, в какой конкретно, не уточнил. Сам оккупант признается по телефону, что считает, что насильников нужно расстреливать.

"В соседней деревне пацаны контузию словили, или я не знаю что. Просто пошли и изнасиловали взрослую женщину и 16-летнюю девчонку. Их просто взять и расстрелять нужно", — сказал оккупант.

В СБУ в очередной раз подчеркнули, что за все преступления, совершенные на территории нашей страны, российских захватчиков будут ждать наказания.

"Наши защитники сделают все возможное, чтобы каждый рашист получил его вовремя и в полном объеме. Ибо такие зверства мы не прощаем!", — говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Путинский режим может отправить срочников на войну в Украину. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович обратился к российским матерям.

потери оккупантов по состоянию на утро 26 марта.

Также портал "Комментарии" информировал о том, с

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