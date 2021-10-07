Изменения в системе оплаты труда: Минэкономики планирует, как поднять зарплаты учителям и врачам

Ряд мероприятий Минэкономики поможет увеличить заработные платы в государственном секторе, информирует отдел связей с общественностью Министерства экономики Украины.

Учителя как работники бюджетной сферы - фото из сети

В Кабинет Министров Украины Минэкономики направило проект с планом мероприятий по изменению системы оплаты труда работников государственного сектора: врачей, учителей, ученых, деятелей культуры и др. Цель документа: сделать заработную плату бюджетников такого размера, чтобы она была сопоставима с оплатой в коммерческой сфере.

Светлана Глущенко, заместитель министра экономики, прокомментировала проект, утверждая, что подобные действия повысят престижность работы в государственном секторе и будут мотивировать работников. Чтобы достичь этого, нужно сделать следующее:

— заработная плата учителей, врачей и других специалистов низкой квалификации, которые только начинают карьеру, должна составлять от 13,5 до 15 тыс. грн.;

— заработная плата опытных работников — от 20 тыс. грн.

Подобные мероприятия также повысят социальную защиту и остановят выезд профессиональной элиты за рубеж.

Если проект Минэкономики будет реализован, то решится ряд проблем врачей, ученых, учителей, военных, полицейских и т.д.:

— ставка работника 1-го тарифного разряда будет равна 70% размера минимальной зарплаты. Если учесть, что минимальная зарплата по состоянию на декабрь 2021 составит 6500 грн., то первый тарифный разряд будет равным 4550 грн. — то есть возрастет в 1,7 раза.

Распределение заработных плат специалистов будет выглядеть приблизительно так:

специалист без категории (10-ый разряд) — 8281 грн.

специалист без категории (11-ый разряд) — 8963,5 грн.

специалист второй категории (12-ый разряд) — 9646 грн.

специалист третьей категории (13-ый разряд) — 10328,5 грн.

специалист высшей категории (14-ый разряд) — 11011 грн.

— заработные платы приблизятся к уровню оплаты в частном секторе;

— будет создана справедливая классификация окладов в зависимости от системы факторов: сложности, уровня ответственности, условий работы, soft и hard skills, результатов, образовательно-квалификационных требований. То есть заработная платан уборщиков не будет больше, чем у ученых;

— работники, выполняющие одинаковые функции в различных государственных учреждениях, будут получать одинаковую зарплату. Это означает, что, например, не будет 30-тысячного разрыва в зарплате судей в столице и в провинции;

— будет создан единый механизм определения размера заработных плат военнослужащим, правоохранителям с различными званиями и на разных должностях.

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