Учителей будут премировать за достижения учеников

Учителям анонсировали новые премии, фото из открытых источников

Учителям будут выплачивать денежные премии за то, что они занимались с учениками, решали с ними различные задания, помогали готовиться к международным олимпиадам. Ведь именно благодаря помощи учителя, который был в то же самое время наставником для школьника, последний хорошо усвоил материал, смог написать научную работу, раскрыть свой потенциал. Премии Президента будут получать те учителя, чьим ученикам присуждены призовые места в олимпиадах мирового уровня.

Об этом сообщил глава государства на встрече с украинскими учителями и победителями конкурса "Учитель года — 2021", которая состоялась в преддверии профессионального праздника педагогов.

Также глава государства подчеркнул, что пока размер зарплат учителей и преподавателей не соответствует тому уровню, которого они заслуживают. Однако правительство делает все возможное для повышения заработных плат и внедрение новых методов поощрений для педагогов.



Для победителей международных олимпиад уже введены премии Президента. Но Владимир Зеленский сказал, что в Офисе президента сделали ошибку, что не награждают наставников победителей, которые приложили не меньше сил к результатам своих учеников, чем они сами. Поэтому в будущем эту ошибку обязательно исправят и премиями Президента Украины будут награждать педагогов за подготовку учеников.

В 2021 году был принят указ президента о назначении премий победителям олимпиад международного уровня. Размер премии составляет 100 тысяч гривен. О размере выплат учителям не сообщается. Впрочем, вероятно, что они будут на уровне. Также в Украине ввели премирования учеников, которые лучше всех сдали внешнее независимое оценивание (ВНО). Выпускникам з лучшими результатами ВНО будут выплачивать премии ежемесячно в течение одного года.

Как сообщал портал "Комментарии", в школах могут сместить каникулы. По словам министра образования, есть возможность того, что ученики будут посещать учебные заведения в летние месяцы.





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