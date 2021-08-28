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Главная Новости Общество происшествия Изгрызенное тело и следы пыток: в прокуратуре рассказали новые подробности о 7-летнем мальчике из Черкасс
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Изгрызенное тело и следы пыток: в прокуратуре рассказали новые подробности о 7-летнем мальчике из Черкасс

За жизнь ребенка все еще борются медики

28 августа 2021, 23:47
Автор:

Лиля Воробьева

Два уголовных производства открыла и расследует полиция города Черкассы, устанавливая факты тяжелых телесных повреждений, которые были нанесены 7-летнему малышу на территории города. Информирует об этом прокуратура Черкасской области.

Изгрызенное тело и следы пыток: в прокуратуре рассказали новые подробности о 7-летнем мальчике из Черкасс

За жизнь мальчика борются медики (фото из открытых источников)

Как сказано в сообщении прокуратуры, первое производство открыто 25 августа по статье 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, а другое ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Работники следствия выясняют обстоятельства, при которых ребенок получил телесные повреждения. Для этого проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, "прокуратура также инициирует перед службой по делам детей вопросы по проверке состояния содержания и условий проживания малолетнего, проверки полноты выполнения его родителями обязанностей по воспитанию и развитию ребенка".

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Черкассах спасают 7-летнего мальчика со следами бесчеловечных пыток.

Работники областного детского медицинского учреждения, в городе Черкассы делают все возможное, чтобы вернуть к жизни семилетнего мальчика, который терпел нечеловеческие издевательства. У ребенка изуродованное лицо и оторвано часть полового органа.
Маленького горожанина нашли на частной территории рядом с городским парком, куда жители города часто приходят на прогулки с детьми. Избранник общины Олег Петренко сообщил, что врачи делают все от них зависящее, но в искалеченного мальчика мало шансов на жизнь — он в критическом состоянии. Врачи обнаружили у пострадавшего гематому головного мозга. Кроме того, кто-то отгрыз ребенку губы и разорвал уши. Не укладывается в голове, но в маленькое тельце кто-то тушил сигареты, потому заметны следы ожогов. Предполагают, что маленький житель Черкасс пролежал во дворе возле парка несколько дней, не приходя в сознание.


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Источник: https://chk.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=302711
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