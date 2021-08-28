Изгрызенное тело и следы пыток: в прокуратуре рассказали новые подробности о 7-летнем мальчике из Черкасс

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Лиля Воробьева
Два уголовных производства открыла и расследует полиция города Черкассы, устанавливая факты тяжелых телесных повреждений, которые были нанесены 7-летнему малышу на территории города. Информирует об этом прокуратура Черкасской области.
За жизнь мальчика борются медики (фото из открытых источников)
Как сказано в сообщении прокуратуры, первое производство открыто 25 августа по статье 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, а другое
Работники следствия выясняют обстоятельства, при которых ребенок получил телесные повреждения. Для этого проводятся судебно-медицинские экспертизы.
Как сообщает пресс-служба ведомства, "прокуратура также инициирует перед службой по делам детей вопросы по проверке состояния содержания и условий проживания малолетнего, проверки полноты выполнения его родителями обязанностей по воспитанию и развитию ребенка".
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Черкассах спасают 7-летнего мальчика со следами бесчеловечных пыток.Работники областного детского медицинского учреждения, в городе Черкассы делают все возможное, чтобы вернуть к жизни семилетнего мальчика, который терпел нечеловеческие издевательства. У ребенка изуродованное лицо и оторвано часть полового органа.
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