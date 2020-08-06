Избиение украинской топ-модели в Турции: свидетель рассказал неожиданные детали

Дарья Кирилюк. Фото из личного архива

Среди подозреваемых в избиении топ-модели Дарьи Кирилюк может оказаться ее молодой человек, бизнесмен Баран Гюнеш. Об этом пишет "Униан", ссылаясь на данные турецких СМИ.

Девушка обратилась в полицию еще 4 августа. Она заявила, что ее вместе с друзьями избили охранники на пляже Момо. Он расположен на популярном турецком курорте Чешме в провинции Измир. Владелец этого пляжа категорически отвергает эту версию, и даже готов судиться с моделью за клевету.

И вот сегодня в турецких СМИ всплыли новые подробности скандала. Нашелся свидетель, который якобы слышал, как Дарья скандалила со своим бойфрендом. Мужчина живет в доме напротив от того, который арендовала пара.

"Я видел, как мужчина избивал девушку. Вскоре она выбежала из дома. Пыталась где-то спрятаться. Когда я к ней подошел, она мне рассказала, что у них возник конфликт с ее парнем. Тогда я и позвонил в полицию", - утверждает свидетель.

Сама Дарья Кирилюк уверяет, что ничего подобного не было. Она настаивает, что избил ее именно охранник пляжа, и досталось от него, в том числе, и ее бойфренду.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что звезда украинского реалити-шоу "Топ-модель по-украински" заявила о том, что беременна первенцем.

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