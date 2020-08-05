В сети появилось видео избиения украинской топ-модели на пляже в Турции

Дарья Кирилюк. Фото из личного архива

В сети появилось видео драки, в которой пострадала украинская топ-модель Дарья Кирилюк. Несколько человек устроили потасовку на популярном курорте Чемше в провинции Измир. Все происходящее зафиксировала камера наблюдения, - сообщает издание Snob Magazin.

Накануне сама Дарья Кирилюк публично заявила, что ее избили охранники пляжа Момо. Также досталось от них и ее друзьям. Мол, представители службы безопасности пляжа били всех без разбору: и парней, и девушек. Модель написала заявление в полицию.

Сразу же после этого владелец пляжа Момо Бурак Бешер обвинил девушку в клевете. Он утверждает, что на самом деле драка произошла за пределами пляжа. А охранники здесь вообще ни при чем. По его версии, подрались между собой две компании отдыхающих. Он готов доказать это в суде.

"Будем использовать все средства, чтобы защитить себя по закону", - сказал Бешер.

Издание Snob Magazin, которое и раздобыло видео с камер наблюдения, и вовсе утверждает, что украинскую модель избил ее же молодой человек. Сама Дарья на это пока никак не отреагировала.





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