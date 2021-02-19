Избиение и издевательства над детьми в Ровно: против стоматолога открыли пять уголовных дел

Сотрудникам полиции удалось отыскать скандального стоматолога Инну Кравчук, которая избивала детей прямо во время приема. Правоохранители вручили женщине подозрение, передает ТСН.

Избиения и издевательства стоматолога над детьми в Ровно - фото из открытых источников

По данным источника, дантистка несколько дней не выходила на связь и не появлялась на допросах в полиции. В отношении доктора-стоматолога открыли пять уголовных производств по факту нанесения телесных повреждений и психологических страданий. Также ей инкриминируют ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей.

По данным следствия, сейчас готовится представление в суд относительно избрания дантистке меры пресечения. Кроме того, источник сообщает, что правоохранители намерены просить личного обязательства. Это значит, что подозреваемая будет обязана являться в отделение полиции по первому вызову.

Напомним, что несколько дней назад в Сети появились видеозаписи, которые повергли общество в шок. На них врач из Ровно во время стоматологического приема жестоко обращалась с детьми. Так, с заявлениями о возможных неправомерных действий врача в полицию обратились жительницы Костополя и Ровно. В частности, 28-летняя мама сообщила, что после визита к стоматологу в одной из частных клиник города у восьмилетней дочери она обнаружила гнойную рану губы.

В Instagram в одном из аккаунтов опубликованы посты с фотографиями детей, пострадавших от издевательства после похода в этот стоматологический кабинет к врачу Инне К. Комментаторы сначала высказывали предположение, что это "черный пиар" на доктора. Но историй и фотографий обнаружили немало, что вызвало реальную обеспокоенность.

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