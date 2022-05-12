Из-за обстрелов оккупантов в Николаевской области горят леса: что известно о пожарах

В Николаевской области, на территориях Балабановского и Галициновского лесных хозяйств загорелись леса. Пожар произошел из-за обстрелов оккупантов, огонь охватил более 1,5 га. Об этом сообщили в ГСЧС.
"Николаевщина: огнеборцы Галициновского отряда местной пожарной охраны дважды привлекались на тушение хвойного настила на территориях Балабановского и Галициновского лесных хозяйств. Горение оперативно ликвидировано, и не допущено распространение пожара на большую площадь и на верхах деревьев. Расстояние, которое прошел огонь, составило более 1,5 га Привели к возгоранию в обоих случаях вражеские обстрелы",- говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о лесных пожарах в Херсонской области: кафиры запрещают местным тушить. В Херсонской области горят почти две тысячи гектаров леса, огонь подошел к поселкам Геройское и Ивановка, а кафиры запрещают местным бороться с огнем. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам экологии Елена Криворучкина. По словам политика, в Херсонской области уже неделю горят леса, но кафиры не собираются тушить огонь и другим запрещают это делать. По российской глупости, природа Украины ежедневно терпит колоссальные убытки, на восстановление эко-системы региона уходят годы, огонь охватил почти две тысячи гектаров леса. В опасности находятся тысячи людей. Огонь подошел к поселкам Геройское и Ивановка. Оперативный штаб по фиксации эко-преступлений при Государственной экологической инспекции Украины фиксирует каждый пожар в регионе как частный случай преступных действий и преступного бездействия российского оккупанта.
На Николаевщине горят леса из-за вражеских обстрелов (фото из открытых источников)