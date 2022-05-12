Из-за обстрелов оккупантов в Николаевской области горят леса: что известно о пожарах

В Николаевской области, на территориях Балабановского и Галициновского лесных хозяйств загорелись леса. Пожар произошел из-за обстрелов оккупантов, огонь охватил более 1,5 га. Об этом сообщили в ГСЧС.

"Николаевщина: огнеборцы Галициновского отряда местной пожарной охраны дважды привлекались на тушение хвойного настила на территориях Балабановского и Галициновского лесных хозяйств. Горение оперативно ликвидировано, и не допущено распространение пожара на большую площадь и на верхах деревьев. Расстояние, которое прошел огонь, составило более 1,5 га Привели к возгоранию в обоих случаях вражеские обстрелы",- говорится в сообщении.