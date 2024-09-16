Из-за наводнений в Европе поезда «Укрзализныци» меняют маршруты

В Центральной Европе из-за наводнений изменены маршруты курсирования некоторых поездов, сообщает "Укрзализныця" на утро, информирует портал "Комментарии".

Затопленная железная дорога. Фото: Укрзализныця

По состоянию на утро понедельника поезда будут курсировать следующим образом:

Рейс Вена – Киев – Вена сегодня курсирует как Будапешт – Киев – Будапешт.

Рейс Чоп – Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также ограничен в Будапешт.

Рейсы Прага — Перемышль — Прага отменены.

Рейс Прага — Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп 2 часа до расписания. Из Чопа – по графику.

Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.

Пик непогоды в Австрии ожидается сегодня-завтра, поэтому возобновление движения скоро не будет, вокзалы и метро завтра будут частично закрыты.

"Мы принимаем пассажиров, не успевших на свои рейсы из-за беспрецедентной непогоды, на ДРУГИЕ рейсы из Польши по сегодняшним билетам на любые свободные места!" – отметили в "Укрзализныце".

Напомним, непогода охватила Европу 15 сентября. В частности, в Австрии зафиксированы неожиданные снегопады в нижней Австрии, что вынудило объявить чрезвычайное положение. В других регионах страны также наблюдаются наводнения, и местные власти готовятся к возможным последствиям стихийного бедствия. Польша тоже пострадала от стихии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Одессе после мощного ливня затоплено несколько улиц, что повлекло за собой значительные трудности с движением транспорта. Об этом сообщила пресс-служба городского совета, опубликовав перечень улиц, где затруднено движение автомобилей.

В социальных сетях активно распространяют фото и видео последствия непогоды. На кадрах видны затопленные здания, а автомобили "плавают" по улицам. Также на одном из видео зафиксировано, как вода льется с потолка торгового центра и магазина. Местные жители отмечают, что в такой день лучше передвигаться по городу на лодке.