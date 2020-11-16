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Из-за нарушения карантина выходного дня закрыли 1,5 тысячи заведений торговли, - МВД

В список нарушителей также попали десятки ночных клубов и спортзалов

сегодня, 15:29
Автор:

Елизавета Черных

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что из-за нарушения карантинных ограничений выходного дня были закрыты 1,5 тысячи заведений торговли, десятки спортивных залов и ночных клубов. Об этом говорится на официальном сайте Министерства внутренних дел. 

Из-за нарушения карантина выходного дня закрыли 1,5 тысячи заведений торговли, - МВД

ФОТО: Из открытых источников

По словам главы Нацполиции, больше всего нарушителей было зафиксировано в регионах, где местная власть отказывалась выполнять решения Кабинета министров: в Одесской, Львовской, Днепровской, Черкасской областях, а также в Киеве и области. 

В общем, за выходные полицией были закрыты свыше 2400 субъектов хозяйствования, которые решили проигнорировать решение правительства. Против нарушителей также уже возбуждено девять уголовных производств. 

Игорь Клименко также подчеркнул, что если граждане откровенно будут действовать противозаконно, они должны будут понести за это заслуженное наказание.  

Напомним, что в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции, с 14 ноября на всей территории Украины начал действовать карантин выходного дня. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, правительство хочет усовершенствовать карантинных выходные. 


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Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/36275_Igor_Klimenko_Za_porushennya_karantinu_vihidnogo_dnya_v_Ukraini_zakrili_15_tisyachi_zakladiv_torgivli_desyatki_nichnih_klubiv_ta_sportzaliv.htm
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