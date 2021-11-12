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Из носа пошла кровь: в Тернопольской области загадочно умер младенец

Родители говорят, что сыну внезапно стало плохо, а потом малыш просто умер

сегодня, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В населенном пункте Козова Тернопольского региона внезапно ушел из жизни малыш, которому исполнился один месяц. Об этом случае полицейских сообщил медработник экстренной группы скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольского региона.

Из носа пошла кровь: в Тернопольской области загадочно умер младенец

Прибывшие на вызов врачи не успели спасти одномесячного младенца (фото из открытых источников)

Мать сказала, что маленькому стало плохо уже вечером, началось кровотечение из носа. Малыш не состоял на учете у семейного врача, поэтому озабоченные родители вызвали экстренную помощь.

По информации полицейских, медики уже не смогли спасти малыша. Причина его смерти выяснится после проведения судебно-медицинской экспертизы. Полицейские не обнаружили на теле ребенка признаков совершенного насилия. Односельчане говорят, что молодая семья, в которой случилась неожиданная беда, имеет хорошую репутацию.

Полицейские внесли данные об этом в ЕРДР. Событие квалифицируется по ч.2 ст. 115 УКУ. Это естественная смерть малолетнего ребенка. Проводится следствие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Тернопольской области нашли останки пропавшего 17 лет назад парня. В Тернопольской области обнаружили останки 16-летнего парня. Об этом сообщает издание ТСН. Останки подростка обнаружили на свалке в селе Гнилички. Вероятно, они принадлежат местному жителю, пропавшему без вести 17 лет назад. По предварительным данным, парень в день своей смерти вместе со своими знакомыми занимался воровством металла из трансформатора. Его смерть наступила в результате сильного удара током. Об этом сотрудниками правоохранительных органов несколько дней назад рассказал один из участников событий.


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Источник: https://tp.npu.gov.ua/news/neshhasnij-vipadok/na-berezhanshhini-raptovo-pomerla-odnomisyachna-ditina/?__cf_chl_rt_tk=ngFavAEC9ybApvKLlXVQGux_Q6lY30sok6EvluO65Dc-1636735490-0-gaNycGzNCZE
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