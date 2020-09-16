Источник: мэр Харькова без сознания покинул страну

Мэр Харькова Геннадий Кернес самолетом отправится в Германию для лечения. Об этом сообщает телеграм-канал "Труха. Харьков".

По данным источника, в среду, 16 сентября в районе 20.30 прибыл частный самолет из Германии, чтобы забрать Кернеса. Изначально у самолета были носилки и машины скорой помощи, чтобы все сделать максимально удобно и оперативно. В районе 21.00 прибыл сам мэр Харькова, сел в самолет, однако борт пока не взлетел.

Как сообщает телеграм-канал "PavlovskyNEWS", самолет уже вылетел, и Кернес пребывает без сознания. В Германии есть четыре клиники, которые готовы его принять.

Как ранее сообщали "Комментарии", директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко подтвердил, что у Геннадия Кернеса - двухсторонняя пневмония. Ранее были сообщения, что мэр Харькова также болен коронавирусом.

По словам чиновника, у харьковского градоначальника диагностировали двустороннюю пневмонию, однако он находится в сознании.

"Я общался с Геннадием Адольфовичем, который очень много и очень громко смеялся над тем, что было распространено в Интернете. Встретиться с вами он просил меня лично, чтобы опровергнуть фейки, которые вчера вечером и ночью начали тиражироваться. Он все читает, все видит, все это у него вызывает саркастическую улыбку", — говорит Сидоренко.

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