Коронавирус подтвержден: в Харьковском горсовете рассказали всю правду о состоянии Геннадия Кернеса

Слухи о том, что у мэра Харькова Геннадия Кернеса диагностировали коронавирус, оказались правдой. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

По словам чиновника, у харьковского градоначальника диагностировали двустороннюю пневмонию, однако он находится в сознании.

"Я общался с Геннадием Адольфовичем, который очень много и очень громко смеялся над тем, что было распространено в Интернете. Встретиться с вами он просил меня лично, чтобы опровергнуть фейки, которые вчера вечером и ночью начали тиражироваться. Он все читает, все видит, все это у него вызывает саркастическую улыбку", — говорит Сидоренко.

По его словам мэр Харькова просил передать о подтвержденном коронавирусе и пневмонии. А информацию о коме и отеке мозга в горсовете назвали той, которая могла возникнуть в “политически извращенной голове”.

Напомним, харьковский Телеграмм-канал “ТРУХА” сообщил о том, что у мэра Харькова Геннадия Кернеса якобы развилось осложнение в результате “комы” - отек мозга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!