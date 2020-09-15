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Коронавирус подтвержден: в Харьковском горсовете рассказали всю правду о состоянии Геннадия Кернеса

У харьковского градоначальника диагностировали двустороннюю пневмонию, однако он находится в сознании

сегодня, 12:41
Автор:

Елена Волкова

Слухи о том, что у мэра Харькова Геннадия Кернеса диагностировали коронавирус, оказались правдой. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

Коронавирус подтвержден: в Харьковском горсовете рассказали всю правду о состоянии Геннадия Кернеса

По словам чиновника, у харьковского градоначальника диагностировали двустороннюю пневмонию, однако он находится в сознании.

"Я общался с Геннадием Адольфовичем, который очень много и очень громко смеялся над тем, что было распространено в Интернете. Встретиться с вами он просил меня лично, чтобы опровергнуть фейки, которые вчера вечером и ночью начали тиражироваться. Он все читает, все видит, все это у него вызывает саркастическую улыбку", — говорит Сидоренко.

По его словам мэр Харькова просил передать о подтвержденном коронавирусе и пневмонии. А информацию о коме и отеке мозга в горсовете назвали той, которая могла возникнуть в “политически извращенной голове”.

Напомним, харьковский Телеграмм-канал “ТРУХА” сообщил о том, что у мэра Харькова Геннадия Кернеса якобы развилось осложнение в результате “комы” - отек мозга.


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