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У Кернеса начался отек мозга, - источник

У мэра Харькова Геннадия Кернеса якобы развилось осложнение в результате “комы”

сегодня, 10:24
Автор:

Елена Волкова

Харьковский Телеграмм-канал “ТРУХА” сообщил о том, что у мэра Харькова Геннадия Кернеса якобы развилось осложнение в результате “комы” - отек мозга. Об этом канал сообщает со ссылкой на свои источники. 

У Кернеса начался отек мозга, - источник

Более того, по неподтвержденной информации “ТРУХИ”, Кернеса якобы хотели перевезти в Израиль, однако не стали этого делать из-за возможной угрозы.

Однако неизвестно, можно ли доверять данному источнику. Напомним, именно в данной группе вчера появилась информация о том, что харьковский градоначальник впал в кому в результате двусторонней пневмонии. Однако в горсовете эту информацию вчера категорически опровергли. 

В Харьковском горсовете подтвердили, что мэр действительно на больничном с 10 сентября, однако о коме и речи нет. По словам первого заммэра Игоря Терехова, вчерашний “вброс” в СМИ о мнимой коме - часть предвыборной технологии оппонентов. Более того, Терехов общался с шефом по телефону после информации о том, что Кернес якобы без сознания.

Ранее мы сообщали, что Харьковский городской голова Геннадий Кернес оказался в коме после того, как у него якобы был диагностирован коронавирус СOVID-19.


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