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Искали свободные места в реанимации: в Черновицкой области в карете "скорой" умер итальянец

Иностранца хотели доставить в районную, а позже - в областную больницу, однако в их реанимациях не было мест для людей без коронавируса

сегодня, 19:10
Автор:

Лиля Воробьева

На Буковине, в машине скорой ушел из жизни 72-летний житель Италии, для которого не нашлось свободного места в отделениях реанимации двух местных медицинских учреждений. Об этом сообщает УНИАН, получив информацию от руководителя Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Еленева.

Искали свободные места в реанимации: в Черновицкой области в карете "скорой" умер итальянец

У иностранца было заболевание, не связанное с коронавируса (фото из открытых источников)

Этот инцидент имел место утром, 13 октября в городе Сторожинец. Работники медицинской бригады выехали на вызов. Плохо стало гражданину другого государства. Очевидно, подвело сердце, но короновирусной болезнью гость буковинцев не болел.

По словам главы центра, итальянца повезли в местное медицинское учреждение, в райцентре Сторожинец. Но тамошние медики лишь развели руками, потому что свободных мест в реанимационном отделении для больных без ковиду не было.

В областном коммунальном клиническом медучреждении города Черновцы, так же реаниматологи не нашли места для гражданина Италии, который требовал безотлагательного вмешательства врачей.

Повезли пациента в другое черновицкое медучреждение скорой медицинской помощи, но пока медицинская карета добиралась в другую часть областного центра Буковины, он ушел из жизни. Его так и не смогли спасти.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, чем коронавирус в Украине превышает даже самые пессимистические прогнозы. Сегодня Украина пересекла границу в 12 034 инфицированных в сутки. Этот показатель продолжает превышать даже самые пессимистические прогнозы. Единственный способ уменьшить количество новых случаев заражения COVID-19 — вакцинация и соблюдение всех противоэпидемических мероприятий.


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Источник: https://www.unian.ua/incidents/u-reanimaciyah-ne-bulo-misc-u-cherniveckiy-oblasti-u-shvidkiy-pomer-italiyec-novini-ukrajina-11576035.html
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