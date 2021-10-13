Искали свободные места в реанимации: в Черновицкой области в карете "скорой" умер итальянец

На Буковине, в машине скорой ушел из жизни 72-летний житель Италии, для которого не нашлось свободного места в отделениях реанимации двух местных медицинских учреждений. Об этом сообщает УНИАН, получив информацию от руководителя Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Еленева.

У иностранца было заболевание, не связанное с коронавируса (фото из открытых источников)

Этот инцидент имел место утром, 13 октября в городе Сторожинец. Работники медицинской бригады выехали на вызов. Плохо стало гражданину другого государства. Очевидно, подвело сердце, но короновирусной болезнью гость буковинцев не болел.

По словам главы центра, итальянца повезли в местное медицинское учреждение, в райцентре Сторожинец. Но тамошние медики лишь развели руками, потому что свободных мест в реанимационном отделении для больных без ковиду не было.

В областном коммунальном клиническом медучреждении города Черновцы, так же реаниматологи не нашли места для гражданина Италии, который требовал безотлагательного вмешательства врачей.

Повезли пациента в другое черновицкое медучреждение скорой медицинской помощи, но пока медицинская карета добиралась в другую часть областного центра Буковины, он ушел из жизни. Его так и не смогли спасти.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, чем коронавирус в Украине превышает даже самые пессимистические прогнозы. Сегодня Украина пересекла границу в 12 034 инфицированных в сутки. Этот показатель продолжает превышать даже самые пессимистические прогнозы. Единственный способ уменьшить количество новых случаев заражения COVID-19 — вакцинация и соблюдение всех противоэпидемических мероприятий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!