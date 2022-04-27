Ирина Билык призналась, что в ее доме почти месяц жили оккупанты: подробности

По словам украинской певицы Ирины Билык, в ее коттедже недалеко от Киева целый месяц проживали российские захватчики. Поэтому исполнительница не имеет возможности вернуться в родительский дом.

Ирина Билык (фото из открытых источников)

"Моя семья тоже почувствовала неописуемую боль от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты. Сейчас мне некуда вернуться", — сообщила украинская эстрадная звезда.

Популярная исполнительница выражает искренние слова поддержки всем соотечественникам, которые более чем за шестьдесят дней войны также настраждались от российских оккупантов.

"Мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, болезненная боль в душе не дает покоя", – отметила Ирина Билык.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в дом Усика вошли кафиры . Стало известно, что здание известного украинского боксера Александра Усика оккупировали российские военные. Александр Усик служит в терробороне, а у его дома в Ворзеле поселились оккупанты

До полномасштабного вторжения кафиров страны-агрессора семья боксера и чемпиона мира проживала в Ворзеле под Киевом. Александр Усик с семьей уехали из дома. О том, что там находятся российские кафиры в инстаграм-сторис сообщила жена спортсмена Екатерина Усик. Женщина высказалась в адрес кафиров нецензурной лексикой, подчеркнула, что их скоро уничтожит украинская армия. Она ведь убеждена, что им не долго остались, поэтому хозяйка написала, что они не долго там останутся. Боксер сообщил еще в начале марта о желании присоединиться к территориальной обороне Киевской области.

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