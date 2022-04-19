"Иначе кровь будет и на их руках" :Подоляк призвал мировых лидеров помочь с эвакуацией из "Азовстали"

Представитель ОП Михаил Подоляк призывает мировых деятелей помочь с организацией "зеленого коридора" из заблокированного войсками РФ предприятия "Азовсталь" в городе Мариуполь. Иначе, отметил чиновник, "кровь детей и мирных горожан будет на их руках". Об этом чиновник написал на своей странице в социальных сетях.

Подоляк призвал помочь эвакуировать людей (фото из открытых источников)

"Россия продолжает сбрасывать на "Азовсталь" сверхмощные антибункерные бомбы. Мир продолжает смотреть на убийство детей в прямом эфире и молчать", – отметил в сообщении Михаил Подоляк.

Представитель ОП обращается к религиозным и мировым деятелям приложить усилия, чтобы не допустить убийств детей и гражданских жителей. Ведь в их силах договориться о "зеленом коридоре".

"Иначе кровь будет и на их руках", — подытожил Подоляк, выставив к посту фотографии заблокированных в подвалах предприятия "Азовсталь" юных мариупольцев.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что мариупольскую "Азовсталь" почти полностью разбомбили. Находящийся в Мариуполе завод "Азовсталь", который защищают украинские военные, "разбомблен и уничтожен практически полностью". Об этом заявил "Радио Свободе" заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь. Заместитель командира полка "Азов" сообщил, что российские войска сбрасывают на "Азовсталь" "сверхмощные бомбы", а под завалами завода сейчас "очень много людей".

Россия продолжает уничтожать Мариуполь и убивать невинных людей. Стало известно, что сегодня кафиры сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". Под завалами там могут быть около 300 человек – среди них дети. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление политика Сергея Таруты.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что

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