logo
Русский Українська

BTC/USD

62026.07

ETH/USD

3748.76

LTC/USD

185.55

USD/UAH

26.45

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Хранят тела в маркете: в сети показали, как в Макеевке относятся к умершим от COVID-19 (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Хранят тела в маркете: в сети показали, как в Макеевке относятся к умершим от COVID-19 (ФОТО)

В подконтрольном боевикам городе тела умерших от коронавируса хранят на территории маркета

18 октября 2021, 23:10
Автор:

Лиля Воробьева

В городе Макеевка, теперь это территория так называемой "ДНР", останки местных жителей, которые ушли из жизни от смертельного ковиду, прячут на временное хранение в холодильниках бывшего крупного торгового заведения. Об этом сообщает Telegram канал "donetchanyn, используя данные от собственных информаторов.

Хранят тела в маркете: в сети показали, как в Макеевке относятся к умершим от COVID-19 (ФОТО)

Тела жертв коронавируса свозят на территорию заброшенного супермаркета / фото t.me/donetch

На просторный двор бывшего магазина время от времени заезжает медицинский спецтранспорт и другие грузовики, которые свозят сюда тела покойников.

Их кладут в большие холодильники, где раньше хранили изготовленные мясные продукты.

По информации журналистов, власти оккупированного города решила временно приспособить эти холодильники под своеобразный городской морг для умерших от пандемии. В бывшем торговом заведении осталось четыре большие охлаждающие камеры.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью на коронавирус . В оккупированном Донецке катастрофически не хватает врачей, больницы переполнены, скорые уже даже не приезжают на вызовы. Такая ситуация через новую волну коронавируса, которая охватила ОРДЛО. Журналист рассказывает, точных данных о заболеваемости в Донецке никто не озвучивает, но не только потому, что их скрывают, а еще и потому что эту статистику никто не ведет, те, что есть сообщения, не соответствуют действительности. В больницах уже нет мест, кислородные концентраторы в страшном дефиците. Назначенцам Путина пришлось перестать врать о том, что в Донецке всего несколько десятков человек в сутки заражаются коронавирусом. Теперь официально сообщают от 600-700 новых подтвержденных кейсов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: t.me/donetch
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ