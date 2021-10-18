Хранят тела в маркете: в сети показали, как в Макеевке относятся к умершим от COVID-19 (ФОТО)

В городе Макеевка, теперь это территория так называемой "ДНР", останки местных жителей, которые ушли из жизни от смертельного ковиду, прячут на временное хранение в холодильниках бывшего крупного торгового заведения. Об этом сообщает Telegram канал "donetchanyn, используя данные от собственных информаторов.

Тела жертв коронавируса свозят на территорию заброшенного супермаркета / фото t.me/donetch

На просторный двор бывшего магазина время от времени заезжает медицинский спецтранспорт и другие грузовики, которые свозят сюда тела покойников.

Их кладут в большие холодильники, где раньше хранили изготовленные мясные продукты.

По информации журналистов, власти оккупированного города решила временно приспособить эти холодильники под своеобразный городской морг для умерших от пандемии. В бывшем торговом заведении осталось четыре большие охлаждающие камеры.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью на коронавирус . В оккупированном Донецке катастрофически не хватает врачей, больницы переполнены, скорые уже даже не приезжают на вызовы. Такая ситуация через новую волну коронавируса, которая охватила ОРДЛО. Журналист рассказывает, точных данных о заболеваемости в Донецке никто не озвучивает, но не только потому, что их скрывают, а еще и потому что эту статистику никто не ведет, те, что есть сообщения, не соответствуют действительности. В больницах уже нет мест, кислородные концентраторы в страшном дефиците. Назначенцам Путина пришлось перестать врать о том, что в Донецке всего несколько десятков человек в сутки заражаются коронавирусом. Теперь официально сообщают от 600-700 новых подтвержденных кейсов.

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