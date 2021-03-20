"Хотят, чтобы пролилась кровь": в МВД резко высказались об акции в честь дня рождения Стерненко

Акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненка, что сегодня проходила в Киеве возле здания Офиса президента, правоохранители считают провокацией. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, говорится на сайте МВД.

Фото: Обозреватель

Так, действия протестующих он назвал провокацией и совсем не "мирной акцией". Сообщается, что полиция сознательно не вмешивалась в протест.

"Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция, применила силу, пролилась кровь. Мы не будем идти на пути такой провокации, у нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок", — сказал Геращенко.

По его словам, те, кто заказывают и проплачивают такие акции, "хотят, чтобы пролилась кровь".

Отмечается, что большинство активистов вели себя в соответствии с правилами порядка. Однако несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия, заверили в МВД.

По данным МВД, в ходе акции протестующие применяли пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. А здание ОП забросали краской, в частности расписывали краской стены и двери.

Напомним, приговоренный к семи годам заключения активист Сергей Стерненко утверждает, что подал апелляционную жалобу. В тексте Стерненко сожалеет том, что приговор в отношении него "вынесли российские оккупанты именем Украины", и отмечает, что решение суда направлено против самой страны.

Напомним, что Одесский суд вынес приговор по делу активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко. Его приговорили к 7 с лишним лет лишения свободы по делу о похищении человека и постановили конфисковать половину имущества.

Эксперты считают, что дело Стерненко имеет политическую окраску.

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