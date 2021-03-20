logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.03.2021

BTC/USD

58720.38

ETH/USD

1836.49

LTC/USD

202.37

НБУ 20.03.2021

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия "Хотят, чтобы пролилась кровь": в МВД резко высказались об акции в честь дня рождения Стерненко
commentss НОВОСТИ Все новости

"Хотят, чтобы пролилась кровь": в МВД резко высказались об акции в честь дня рождения Стерненко

Геращенко заявил, что некоторые участники сегодняшней акции понесут ответственность

сегодня, 21:58
Автор:

Таисия Ерохина

Акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненка, что сегодня проходила в Киеве возле здания Офиса президента, правоохранители считают провокацией. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, говорится на сайте МВД.

"Хотят, чтобы пролилась кровь": в МВД резко высказались об акции в честь дня рождения Стерненко

Фото: Обозреватель

Так, действия протестующих он назвал провокацией и совсем не "мирной акцией". Сообщается, что полиция сознательно не вмешивалась в протест.

"Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция, применила силу, пролилась кровь. Мы не будем идти на пути такой провокации, у нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок", — сказал Геращенко.

По его словам, те, кто заказывают и проплачивают такие акции, "хотят, чтобы пролилась кровь".

Отмечается, что большинство активистов вели себя в соответствии с правилами порядка. Однако несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия, заверили в МВД.

По данным МВД, в ходе акции протестующие применяли пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. А здание ОП забросали краской, в частности расписывали краской стены и двери.

Напомним, приговоренный к семи годам заключения активист Сергей Стерненко утверждает, что подал апелляционную жалобу. В тексте Стерненко сожалеет том, что приговор в отношении него "вынесли российские оккупанты именем Украины", и отмечает, что решение суда направлено против самой страны.

Напомним, что Одесский суд вынес приговор по делу активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко. Его приговорили к 7 с лишним лет лишения свободы по делу о похищении человека и постановили конфисковать половину имущества.

Эксперты считают, что дело Стерненко имеет политическую окраску.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/39951_Dii_protestuvalnikiv_pid_OP__provokaciya_a_ne_mirna_akciya___Anton_Gerashchenko_.htm
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ